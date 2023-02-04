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Нойер — об увольнении Тапаловича: «Я чувствовал себя так, будто у меня вырвали сердце»

Мария Гусева
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер отреагировал на решение руководства клуба отправить в отставку тренера вратарей Тони Тапаловича.

«Это решение стало для меня тяжелым ударом. Мне сообщило об этом руководство клуба. Эта новость стала неожиданностью и для Тони. Я совсем не понял этого решения. Это будто сбило меня с ног. Этот удар настиг меня, когда я и так уже лежал на земле. Я чувствовал себя так, будто у меня вырвали сердце. Это самая жестокая вещь, которая происходила со мной в карьере. А я пережил многое, меня можно назвать закаленным. Но то, что произошло сейчас, это асболютно другой уровень. Все ребята во вратарской группе были словно разбиты на части. Люди рыдали. Я думаю, этим все сказано. Тони любили все», — цитирует The Athletic Нойера.

42-летний Тапалович являлся тренером вратарей «Баварии» с 2011 года. СМИ сообщали, что у специалиста были разногласия с главным тренером мюнхенского клуба Юлианом Нагельсманном.

Мануэль Нойер
Футбол
ФК Бавария
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И В Н П +/- О
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 Бавария 18 10 7 1 52-16 37
2
 Унион Б 18 11 3 4 31-22 36
3
 РБ Лейпциг 18 10 5 3 39-24 35
4
 Боруссия Д 18 11 1 6 33-25 34
5
 Фрайбург 18 10 4 4 29-25 34
6
 Айнтрахт Ф 18 9 5 4 37-26 32
7
 Вольфсбург 18 8 5 5 36-22 29
8
 Боруссия М 18 7 4 7 34-29 25
9
 Вердер 18 7 3 8 29-37 24
10
 Байер 19 7 3 9 30-31 24
11
 Майнц 18 6 5 7 26-29 23
12
 Кельн 18 5 7 6 29-31 22
13
 Аугсбург 19 6 3 10 24-33 21
14
 Хоффенхайм 18 5 4 9 26-31 19
15
 Штутгарт 18 3 7 8 22-32 16
16
 Бохум 18 5 1 12 19-44 16
17
 Герта 18 3 5 10 20-32 14
18
 Шальке 18 2 4 12 14-41 10
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3.02 22:30
Аугсбург – Байер
 1 : 0
4.02 17:30
Бохум – Хоффенхайм
 - : -
4.02 17:30
Боруссия Д – Фрайбург
 - : -
4.02 17:30
Айнтрахт Ф – Герта
 - : -
4.02 17:30
Кельн – РБ Лейпциг
 - : -
4.02 17:30
Унион Б – Майнц
 - : -
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Боруссия М – Шальке
 - : -
5.02 17:30
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 - : -
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Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Ларс Штиндль

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Боруссия М

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Вердер

 17 1 4
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