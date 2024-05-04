Тухель — о матче с «Штутгартом»: «Поражения точно можно было избежать»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель считает, что команда могла избежать поражения в матче 32-го тура бундеслиги против «Штутгарта». Мюнхенцы уступили в гостях со счетом 1:3.

«Поражения точно можно было избежать. У нас были моменты во втором тайме, но незадолго до конца мы стали невнимательны. Честно говоря, о таких играх нужно забывать как можно скорее. Сегодня об этом уже можно забыть. Следующие четыре дня будут иметь важное значение», — приводит Bayern&Germany слова Тухеля.

«Бавария» с 69 очками остается на втором месте в бундеслиге. «Штутгарт» (67) сократил отставание от мюнхенцев и занимает третье место в турнирной таблице.

8 мая команда Тухеля сыграет против «Реала» в Лиге чемпионов, а 12-го числа встретится с «Вольфсбургом» в рамках следующего тура чемпионата Германии.