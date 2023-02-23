Гвардиол — самый дорогой и перспективный защитник Европы. Его хвалил Тедеско и хочет Гвардиола
«Манчестер Сити» не сумел обыграть «Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — игра закончилась со счетом 1:1. «Благодарить» за такой результат Пеп Гвардиола может одного человека — практически тезку, а именно центрального защитника немецкого клуба Йошко Гвардиола, сравнявшего счет во втором тайме роскошным ударом головой. Самое время познакомиться с этим парнем поближе.
Чем так крут Гвардиол
Гвардиола хотят видеть в своем составе чуть ли не все топ-клубы Европы. По данным Transfermarkt, он самый дорогой защитник в мире — его стоимость составляет около 75 миллионов евро. А ведь хорвату всего 21 год! Эта сумма появилась не просто так — Гвардиол действительно хорош, и в матче с «Сити» показал часть своих умений потенциальным покупателям.
Хорватский защитник считается одним из лучших в мире центральных защитников «на мяче», сильной его стороной можно назвать умение протащить мяч и отдать острую передачу. Йошко — самый пасующий защитник бундеслиги, а если посмотреть тепловую карту его действий, можно удивиться тому, что Гвардиол регулярно ходит практически в опорную зону соперника. Оттуда он добавляет игре опасности. Особенно ценно то, что Йошко — левша, а центральный защитник с левой ведущей ногой на рынке априори на вес золота. Особенно для клубов, играющих во владение.
При этом защита у Гвардиола не особо страдает — у хорвата все в порядке с тактической выучкой, он прекрасно понимает, когда нужно возвращаться назад и готовиться к штурму. Отсюда же и прекрасный выбор позиции — застать Йошко врасплох на скорости практически невозможно, что он и продемонстрировал в матче с «Сити».
К полезным качествам можно добавить самоотверженность и ловкость. Резко выбить мяч в невероятно рискованном подкате, силой откинуть мяч вратарю чуть ли не спровоцировав автогол, или же постелиться под мощнейший удар нападающего — с этим у хорвата нет никаких проблем.
Комбинация этих качеств делает Гвардиола желанным игроком для многих топ-клубов. Футболист способен протащить мяч, на минуту превратиться в опасного полузащитника, а по необходимости и зарешать в редком опасном эпизоде. Идеальный кандидат для команд, привыкших доминировать и допускать лишь несколько острых моментов у своих ворот — такой объем Йошко способен покрыть.
Куда может перейти
У хорвата гигантский выбор опций для продолжения карьеры, за ним наблюдают многие клубы Европы. Но реальных кандидатов три — «Реал», «Челси» и «Манчестер Сити». Ближе всего Йошко был к синим — этим летом Тодд Боэли практически закрыл сделку, но «Лейпциг» в итоге со своим главным активом не расстался. Гвардиол подрасстроился: «Конечно, нельзя не думать о серьезном предложении от такого большого клуба, как «Челси». «Лейпциг» сказал, что не хочет меня продавать. Мне было очень тяжело смириться с таким решением, но мы не договорились. Что есть, то есть».
Тем страннее, что ранее сам футболист тормозил развитие собственной карьеры. Например, отказался от трансфера в «Лидс» в сезоне-2020/21, потому что посчитал себя слишком молодым для английского футбола. Да и незадолго до предложения из «Челси» он не собирался менять место работы: «За месяц до открытия трансферного окна спортивный директор сказал мне: «Мы не собираемся тебя продавать, мы в тебе нуждаемся, верим в тебя». Я подумал, что меня такой вариант устраивает, я готов остаться, мне тут нравится, нужно лишь продолжать работать над собой».
По слухам, в разгар чемпионата мира за Гвардиолом приходил «Манчестер Сити». Якобы предлагали аж 110 миллионов евро, настолько хорват впечатлил игрой на турнире. Но информация не подтвердилась — футболист остался в «Лейпциге» и говорит, что уйдет вслед за Кристофером Нкунку, потому что очень любит с ним играть. Француз, кстати, по данным английской прессы, летом точно перейдет в «Челси». Но даже если Гвардиол просто так пошутил, нет сомнений, что со своим талантом он быстро найдет себе большую команду.
Поиск своей позиции и прекрасная игра на чемпионате мира
Удивительно, но мало кто понимает природу успеха Йошко. Детские тренеры отзывалисьо нем как о не выделяющемся игроке — в полузащите не впечатлял, на краю защиты тоже. Лишь когда детский тренер Далибор Полдругач переставил парня в центр обороны, всем открылось — за молодежку загребского «Динамо» играет будущая звезда.
Гвардиол прошел все ступени клубной структуры, оказался в основной команде, но очень быстро ее перерос — довольно скоро в Хорватию приехали скауты. Они и раньше приезжали — мама Йошко вспоминала даже про «Интер» в детстве — но в этот раз все было основательно. Так что на второй год в «Динамо» защитник принял предложение «Лейпцига». О делах в немецком клубе защитник заботливо поинтересовался у Дани Ольмо — тот в красках описал все плюсы такого переезда. Так что грамотное планирование карьеры — еще один плюс, который позволил Гвардиолу стать самым желанным защитником мира.
Кстати, в «Лейпциге» футболист пересекался с Доменико Тедеско — экс-тренер «Спартака» очень позитивно отзывался о защитнике: «Кажется, что Гвардиол не нуждается в подсказках. Он удивительно взрослый футболист, и меня восхищает его ментальная сила. Я не видел подобного у других 20-летних игроков».
В 21 год хорват уже получил главную рекламную площадку в жизни — сыграл на чемпионате мира. Выступление единогласно признали успешным, ведь Хорватия завоевала бронзу, а сам Гвардиол сыграл превосходно. За исключением издевательства со стороны Месси, Йошко провел прекрасный турнир — особенно рекомендуется к просмотру его матч против Бельгии. Там защитник просто съел Ромелу Лукаку и его партнеров. Кроме того, на ЧМ Гвардиол не раз радовал фирменными сольными проходами.
Вероятно, Йошко уже летом покинет «Лейпциг». Тяжело устоять, когда тебя хотят все европейские гранды. Вопрос в цене — стоит Гвардиол космических денег. Но всей своей игрой, в том числе и голом «Манчестер Сити» он показывает, что этот трансфер этого достоин.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|21
|12
|7
|2
|61-21
|43
|
2
|Боруссия Д
|21
|14
|1
|6
|44-27
|43
|
3
|Унион Б
|21
|13
|4
|4
|35-24
|43
|
4
|Фрайбург
|21
|12
|4
|5
|34-31
|40
|
5
|РБ Лейпциг
|21
|11
|6
|4
|43-26
|39
|
6
|Айнтрахт Ф
|21
|11
|5
|5
|42-29
|38
|
7
|Вольфсбург
|21
|8
|6
|7
|38-29
|30
|
8
|Боруссия М
|21
|8
|5
|8
|38-35
|29
|
9
|Майнц
|21
|8
|5
|8
|33-34
|29
|
10
|Байер
|21
|8
|3
|10
|35-35
|27
|
11
|Вердер
|21
|8
|3
|10
|31-41
|27
|
12
|Кельн
|21
|6
|8
|7
|32-34
|26
|
13
|Аугсбург
|21
|7
|3
|11
|26-36
|24
|
14
|Штутгарт
|21
|4
|7
|10
|26-36
|19
|
15
|Хоффенхайм
|21
|5
|4
|12
|29-40
|19
|
16
|Бохум
|21
|6
|1
|14
|24-51
|19
|
17
|Герта
|21
|4
|5
|12
|25-40
|17
|
18
|Шальке
|21
|2
|7
|12
|14-41
|13
|24.02
|22:30
|
Майнц – Боруссия М
|- : -
|25.02
|17:30
|
Кельн – Вольфсбург
|- : -
|25.02
|17:30
|
Герта – Аугсбург
|- : -
|25.02
|17:30
|
Хоффенхайм – Боруссия Д
|- : -
|25.02
|17:30
|
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
|- : -
|25.02
|17:30
|
Вердер – Бохум
|- : -
|25.02
|20:30
|
Шальке – Штутгарт
|- : -
|26.02
|17:30
|
Фрайбург – Байер
|- : -
|26.02
|19:30
|
Бавария – Унион Б
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|11
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|19
|1
|5
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|20
|1
|3
|
|
Антони Лозийя
Бохум
|21
|1
|3