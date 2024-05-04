У «Баварии» осталось три кандидата на пост главного тренера

У «Баварии» осталось несколько кандидатов на пост главного тренера команды, который освободится в конце сезона, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

По информации источника, мюнхенцы рассматривают кандидатуры Эрика тен Хага («Манчестер Юнайтед»), Роджера Шмидта («Бенфика») и Хулена Лопетеги, который летом прошлого года покинул «Вулверхэмптон».

Ранее сообщалось, что «Бавария» была заинтересована в приглашении Хаби Алонсо («Байер»), Юлиана Нагельсманна (сборная Германии), Ральфа Рангника (Австрия) и Унаи Эмери («Астон Вилла»), но все специалисты решили остаться в своих нынешних командах.

В феврале «Бавария» объявила об уходе нынешнего главного тренера команды Томаса Тухеля по окончании сезона.