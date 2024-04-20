«Боруссию» вывел в полуфинал Лиги чемпионов преданный болельщик. Терзич — уже топ-тренер или еще нет?
В 2013 году дортмундская «Боруссия» впервые за 15 лет играла в полуфинале Лиги чемпионов. Тогда Роберт Левандовски покером похоронил «Реал» и вывел команду в финал на «Уэмбли». С тех пор — ноль выходов в 1/2 финала. Ждать следующего попадания в европейский топ-4 пришлось чуть меньше, чем в прошлый раз — 11 лет.
1 мая Дортмунд снова примет полуфинал ЛЧ. Символично, что решающий матч пройдет на «Уэмбли», а потенциальным соперником в битве за титул может стать «Бавария». Все как в 2013-м. Но это только с точки зрения афиши, на деле изменилось очень-очень многое.
Еще бы, столько времени прошло! Из футболистов в составе остались только Хуммельс, который отъезжал в Мюнхен, и Ройс, внутреннего чемпионства не было 12 лет, а на бровке командой руководит не зубастый немец в очках. Нынешний главный тренер «Боруссии» к 41 году прошел насыщенный и, что важно, вдохновляющий путь, который, как кажется, еще не окончен.
Эдин — патриот «Боруссии», даже не спрашивал, сколько ему будут платить
Терзич родился в Мендене — небольшом городке в 30 километрах от Дортмунда. Когда в родную для его семьи Югославию пришла война, родители будущего тренера помогали бежавшим родственникам и селили их в комнате 9-летнего сына. Футбол стал идеальным способом отвлекаться от бытовых трудностей.
В 1991 году Терзич впервые оказался на стадионе и моментально влюбился в «Боруссию». Конечно, Эдин тут же захотел играть сам. Подростком он даже попал в академию любимого клуба, но тяжелая травма голеностопа не позволила вырасти в профессионала. Игровая карьера хорвата — сплошные региональные лиги, не больше.
Довольно быстро стало понятно, что футбол такого уровня не даст ничего, кроме удовольствия от процесса, поэтому в 22 года Терзич поступил в Рурский университет на спортивный факультет и примерно в том же возрасте получил первую тренерскую лицензию. За время обучения Эдин обзавелся несколькими поворотными для его жизни знакомствами. Первое — Кора Вельм, будущая жена Терзича. Второе — Ханнес Вольф, который сейчас тренирует сборную Германии до 18 лет.
Вольф на тот момент уже работал в футболе. Они с Эдином учились в одной группе и крепко сдружились, что явно помогло хорвату запустить карьеру. В 2010 году Терзич познакомился с шеф-скаутом «Боруссии» Свеном Мислинтатом, когда получал тренерскую лицензию УЕФА категории А. Тот был настолько впечатлен уровнем знаний и амбиций Эдина, что почти сразу предложил ему работу. И месяца не прошло с их первой встречи.
Впоследствии Терзич рассказывал, что даже не поинтересовался, какая у него будет зарплата. Так сильно хотел трудиться в родной «Боруссии». Там Эдин и Ханнес стали коллегами, вместе работали в дортмундских молодежках и второй команде. Вскоре Эдина взяли в скаутский отдел. Он непосредственно поучаствовал в подписаниях многих звезд — Левандовски, Ройса, Гюндогана и других.
В тот период основной «Боруссией» рулил Юрген Клопп, методы которого очень нравились Терзичу. Посотрудничать с немцем Эдину так и не довелось, хотя их частенько сравнивали. Говорят, хорват похож на Клоппа во взглядах на игру и профессиональных навыках. Мислинтат называл Терзича трудолюбивым сообразительным специалистом, открытым к новому.
Чуть не доехал до России благодаря Биличу
За несколько дней до старта чемпионата Европы-2012 с Эдином связался главный тренер сборной Хорватии Славен Билич. До руководителя национальной команды донеслись сведения о молодом талантливом соотечественнике, поэтому он решил лично проверить, что к чему. Билич запросил у Терзича информацию о сопернике хорватов по первому туру Евро — сборной Ирландии. И получил развернутый ответ.
Если совсем упрощать, Эдин посоветовал опустить Модрича пониже, потому что ирландцы эффективно нейтрализуют центр, и больше подавать из-за низкорослых центральных защитников. Хорватия победила 3:1, реализовав два угловых. В 2013-м Билич принял предложение «Бешикташа» и пригласил Терзича в штаб. И не просто аналитиком или скаутом, а полноценным ассистентом. Кстати, в московский «Локомотив» Славен Эдина годом ранее тоже звал, но не получилось.
После Турции хорватская пара отправилась в лондонский «Вест Хэм». Там Терзич получил чуть ли не самые ценные знания о профессии. В АПЛ тренеры регулярно собираются попить винца и обсудить прошедшие матчи. Например, «Вест Хэм» сыграл с «Челси», а через несколько часов Билич, Терзич и Моуринью уже сидят в ресторане и много разговаривают обо всем подряд.
Эдин слушал лучших специалистов мира и впитывал, впитывал, впитывал. Он вообще считает, что все уже придумано, надо просто подстраивать существующие идеи под себя. Терзич сохранял в заметках высказывания Пепа, Клоппа, Венгера, того же Жозе, а потом упаковывал эти записи в огромную табличку на полсотни слайдов.
Билич понял, что Эдину надо давать пространство для самостоятельных действий. Славен разрешал ассистенту в одиночку проводить командные встречи и ощутимо влиять на тактику. В 2017-м «Вест Хэм» отправил хорватский штаб в отставку. На следующий год Терзич занялся получением лицензии Pro, учился вместе с Видичем, Ники Баттом и Грэмом Поттером. Очевидно, ему хотелось продолжать расти.
Возвращение в Дортмунд и любовь футболистов
В 2018 году Эдин вернулся в «Боруссию», но пока не главным тренером, а ассистентом Люсьена Фавра. Уже тогда было ясно, что Терзич готов к самым высоким должностям. Хорват давал установки на матчи, спокойно подменял болевшего швейцарца и в личных беседах корректировал действия футболистов. Фавру даже приходилось немного охлаждать пыл подчиненного.
Через два года Люсьена уволили. Да, это тот самый долгожданный момент: Терзича наконец сделали главным, пусть и исполняющим обязанности. За Эдина выступали и в руководстве, и в команде. Его любят за открытость, искренность и честность. Футболисты понимают, что ему можно доверять. «Любой из нас может поговорить с ним когда угодно», — говорил вратарь Александр Майер. Действительно чем-то напоминает Клоппа, да?
Все сложилось. Да так, что лучше не придумаешь. В мае «Боруссия» под руководством Терзича в пятый раз в истории выиграла Кубок Германии и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов. Возможно, если бы не заранее подписанный контракт с Марко Розе, боссы оставили бы Эдина во главе команды и дальше. Но Розе пришел. А хорват остался! Гендир клуба Ханс-Йоахим Ватцке основал новую должность технического директора, чтобы не потерять ценный кадр.
Розе продержался всего сезон. Когда Марко уволили, Терзича назначили теперь уже полноценным главным тренером. В первом же полном розыгрыше бундеслиги Эдин остановился буквально в миллиметрах от первого места. Надо было обыграть «Майнц» в последнем туре, но... 2:2, слезы Беллингема и всех вокруг. А болельщики все равно любят хорвата. Неспроста на его первую тренировку в статусе главного пришли 1300 человек.
Правда, к концу 2023 года претензии все-таки появились. Но не у фанатов, а у игроков. «Боруссия» валилась в чемпионате и рисковала потерять шансы на борьбу даже за топ-4. Футболисты не изменили отношение к Терзичу как к человеку и все еще считали его отличным мужиком, вопросы возникли непосредственно к игре. Многих в раздевалке не устраивала пассивность и отказ от прессинга.
Боссы, разумеется, были в курсе ситуации и всецело поддержали Эдина. Ватцке безумно благодарен хорвату за Кубок 2021 года, да и в Лиге чемпионов дела шли гладко. В январе 2024-го помогать Терзичу поставили Свена Бендера и Нури Шахина. Вполне возможно, второй по итогу сменит Эдина на посту главного тренера дортмундцев, но это вряд ли произойдет раньше 2025 года — экс-полузащитнику сборной Турции надо отучиться на лицензию Pro.
Спустя несколько месяцев «Боруссия» — полуфиналист Лиги чемпионов. Такой результат наверняка повысил доверие к Терзичу от тех, кто был им недоволен. Результаты ведь пришли. И еще неизвестно, чем все закончится. Хоть Дортмунд считается явным аутсайдером в паре с «ПСЖ», не все так очевидно как минимум потому, что в текущем сезоне немецкая команда неоднократно показывала, как умеет прибивать фаворитов. Так было с «Миланом» на «Сан Сиро», с «Баварией» на «Альянц Арене», ну и с «Атлетико» в ответном четвертьфинале.
Терзич — романтик. Весь его путь пропитан любовью к делу и конкретно к «Боруссии». И футбол у него такой же страстный и эмоциональный. Победить соперника можно одним из двух способов: либо больше забить, либо меньше пропустить. Так вот Эдин предпочитает первое, сам об этом говорил в интервью. После матчей хорвату нужен день, чтобы перезагрузиться и прийти в себя. Обычно эти бессонные сутки целиком уходят на рефлексию и раздумья, как можно было улучшить ситуацию.
Если бы фразы «Какой же Клопп крутой» не существовало, ее придумали бы про Терзича. Харизматичный, обаятельный тренер с чувством юмора не может вызывать негатив. Возможно, ему не стать величайшим специалистом в истории футбола. Но вечное уважение фанатов Дортмунда от него никуда не денется. А вероятный заход на «Уэмбли» принесет и мировое признание.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|29
|25
|4
|0
|74-19
|79
|
2
|Бавария
|29
|20
|3
|6
|82-36
|63
|
3
|Штутгарт
|29
|20
|3
|6
|67-34
|63
|
4
|РБ Лейпциг
|29
|17
|5
|7
|67-33
|56
|
5
|Боруссия Д
|29
|16
|8
|5
|57-34
|56
|
6
|Айнтрахт Ф
|30
|11
|12
|7
|46-40
|45
|
7
|Аугсбург
|30
|10
|9
|11
|48-49
|39
|
8
|Фрайбург
|29
|11
|6
|12
|41-52
|39
|
9
|Хоффенхайм
|29
|10
|6
|13
|49-57
|36
|
10
|Хайденхайм
|29
|8
|10
|11
|42-50
|34
|
11
|Боруссия М
|29
|7
|10
|12
|50-56
|31
|
12
|Вердер
|29
|8
|7
|14
|36-49
|31
|
13
|Унион Б
|29
|8
|5
|16
|25-45
|29
|
14
|Вольфсбург
|29
|7
|7
|15
|34-50
|28
|
15
|Бохум
|29
|5
|12
|12
|34-59
|27
|
16
|Майнц
|29
|5
|11
|13
|30-47
|26
|
17
|Кельн
|29
|4
|10
|15
|23-51
|22
|
18
|Дармштадт
|29
|2
|8
|19
|28-72
|14
|19.04
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Аугсбург
|3 : 1
|20.04
|16:30
|
Кельн – Дармштадт
|- : -
|20.04
|16:30
|
Хайденхайм – РБ Лейпциг
|- : -
|20.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Боруссия М
|- : -
|20.04
|16:30
|
Вольфсбург – Бохум
|- : -
|20.04
|19:30
|
Унион Б – Бавария
|- : -
|21.04
|16:30
|
Вердер – Штутгарт
|- : -
|21.04
|18:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|21.04
|20:30
|
Фрайбург – Майнц
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|32
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|25
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|22
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|12
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|23
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|21
|2
|6
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|26
|1
|1