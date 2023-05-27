Безумная чемпионская развязка в бундеслиге. Драма «Боруссии» и невероятный характер «Баварии»
Интрига в последнем туре бундеслиги и «Бавария» в роли догоняющей — когда такое в последний раз было?! «Мы достаточно часто ошибались и сейчас находимся в такой ситуации, в чем можем винить только себя», — говорил Томас Тухель. А еще тренер, чья работа в Мюнхене вызывает массу вопросов, заметил, что кроме собственной победы его команде потребуется помощь, и случиться — как в Дортмунде, так и Кельне — может все, что угодно.
Томас словно в воду глядел. Уже на 8-й минуте Коман закрутил мяч в дальний угол и вывел «Баварию» на первое место. Дальше — больше. «Майнц», который месяц назад отправил мюнхенцев в нокаут тремя голами за 14 минут (3:1), а потом проиграл все четыре матча, организовал проблемы и второму фавориту.
Да какие! Сначала гости забили после углового. Потом — когда в штрафной попали по ногам Рафаэлу Геррейру и ВАР порекомендовал арбитру сходить к монитору — несгибаемый Аллер дрогнул при исполнении пенальти. А когда «шмели», казалось, обложили ворота «Майнца», тот огрызнулся убийственной контратакой. Два центральных защитника «Боруссии» предоставили Онисиво режим наибольшего благоприятствования, и мяч закатился в сетку, словно издеваясь над хозяевами и их исстрадавшимися в ожидании титула фантастическими болельщиками.
Эдин Терзич словно предчувствовал возможные проблемы, понимая: его молодая команда никогда не играла под таким давлением. Поэтому 40-летний специалист говорил весьма банальные вещи о том, что обстановка не должна слишком сильно влиять на команду, что не нужно делать ничего экстраординарного, а мяч и поле — такие же, как неделю назад.
Пропустивший прошлый тур из-за проблем со здоровьем Беллингем смотрел за разворачивающейся на поле драмой со скамейки. Только у него все впереди — вероятнее всего, уже в «Реале». А вот экстренно вступившего в игру незадолго до перерыва Ройса безумно жаль. Скорее всего, несмотря на продленный еще на сезон контракт, такого шанса впервые в карьере поднять над головой «Серебряную салатницу» у Марко больше не будет.
А он — за неделю до своего 34-го дня рождения — заслуживал этого больше, чем кто-либо другой. Гораздо больше другого ветерана — Хуммельса. Тот одиннадцать лет назад уже становился с «Боруссией» чемпионом. К тому же Матс — вернувшийся из «Баварии» блудный сын, тогда как Ройс оставался верен желто-черным цветам, несмотря на массу имевшихся предложений.
В субботу он бился как лев. А «Боруссию» во втором тайме повел за собой 18-летний Мукоко. Другие, правда, губили момент за моментом — били то мимо, то во вратаря. «Майнц», впрочем, мог все закончить в одной из многочисленных контратак. По такой игре Дортмунду оставалось только верить в чудо в Кельне, и оно едва не произошло.
«Бавария» Тухеля во вторых таймах — настоящая катастрофа. А запаса в счете не было, так как гол Сане отменили из-за контакта мяча с рукой. Да, выручал Зоммер, вытянув убойный удар из-под перекладины, однако пенальти на 80-й минуте развернул настроение в Мюнхене и Дортмунде на 180 градусов.
Далее должно было быть написано про то, что такая «Бавария» не заслуживала титул. Про провалившегося Тухеля и то, что генеральный директор Оливер Кан со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем похоронили сезон отставкой Юлиана Нагельсманна. Только все эти мысли отправил в корзину знаменитый мюнхенский характер и персонально Мусиала, которому хватило нескольких минут, чтобы подарить Мюнхену одиннадцатое подряд чемпионство.
Это — триумф баварского духа. То, что помогает оставаться на вершине даже вопреки законам логики. То, чего, к сожалению, нет у оказавшейся сырой для больших свершений «Боруссии».
Наверное, если бы она была «Баварией», то вслед за голом Зюле на шестой добавленной минуте последовал бы еще один. Однако это ненаучная фантастика, а в реальной бундеслиге все по-прежнему. Даже больная и скандальная «Бавария» по-прежнему первая. Вопреки всему.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|34
|21
|8
|5
|92-38
|71
|
2
|Боруссия Д
|34
|22
|5
|7
|83-44
|71
|
3
|РБ Лейпциг
|34
|20
|6
|8
|64-41
|66
|
4
|Унион Б
|34
|18
|8
|8
|51-38
|62
|
5
|Фрайбург
|34
|17
|8
|9
|51-44
|59
|
6
|Байер
|34
|14
|8
|12
|57-49
|50
|
7
|Айнтрахт Ф
|34
|13
|11
|10
|58-52
|50
|
8
|Вольфсбург
|34
|13
|10
|11
|57-48
|49
|
9
|Майнц
|34
|12
|10
|12
|54-55
|46
|
10
|Боруссия М
|34
|11
|10
|13
|52-55
|43
|
11
|Кельн
|34
|10
|12
|12
|49-54
|42
|
12
|Хоффенхайм
|34
|10
|6
|18
|48-57
|36
|
13
|Вердер
|34
|10
|6
|18
|51-64
|36
|
14
|Бохум
|34
|10
|5
|19
|40-72
|35
|
15
|Аугсбург
|34
|9
|7
|18
|42-63
|34
|
16
|Штутгарт
|34
|7
|12
|15
|45-57
|33
|
17
|Шальке
|34
|7
|10
|17
|35-71
|31
|
18
|Герта
|34
|7
|8
|19
|42-69
|29
|27.05
|16:30
|
Боруссия М – Аугсбург
|2 : 0
|27.05
|16:30
|
Бохум – Байер
|3 : 0
|27.05
|16:30
|
Боруссия Д – Майнц
|2 : 2
|27.05
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Фрайбург
|2 : 1
|27.05
|16:30
|
Кельн – Бавария
|1 : 2
|27.05
|16:30
|
РБ Лейпциг – Шальке
|4 : 2
|27.05
|16:30
|
Штутгарт – Хоффенхайм
|1 : 1
|27.05
|16:30
|
Унион Б – Вердер
|1 : 0
|27.05
|16:30
|
Вольфсбург – Герта
|1 : 2
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|16
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|15
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|12
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|11
|
|
Флориан Кайнц
Кельн
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Амин Адли
Байер
|26
|2
|2
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|24
|2
|1
|
|
Пьеро Хинкапье
Байер
|30
|1
|9