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Безумная чемпионская развязка в бундеслиге. Драма «Боруссии» и невероятный характер «Баварии»

«Бавария» в 11-й раз подряд выиграла чемпионат Германии
Андрей Кузичев
Корреспондент
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«Боруссия» упустила чемпионство, «Бавария» взяла титул в 11-й раз подряд.
Фото Reuters
«Боруссии» нужно было победить на своем поле, чтобы стать чемпионом.
Фото Reuters
Эмоции Марко Ройса после финального свистка.
Фото AFP
1/3
Германия не дождалась падения гегемона.

Интрига в последнем туре бундеслиги и «Бавария» в роли догоняющей — когда такое в последний раз было?! «Мы достаточно часто ошибались и сейчас находимся в такой ситуации, в чем можем винить только себя», — говорил Томас Тухель. А еще тренер, чья работа в Мюнхене вызывает массу вопросов, заметил, что кроме собственной победы его команде потребуется помощь, и случиться — как в Дортмунде, так и Кельне — может все, что угодно.

Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
27 мая, 16:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
2:2
Майнц
Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
27 мая, 16:30. Rhein-Energie-Stadion (Кельн)
Кельн
1:2
Бавария

Томас словно в воду глядел. Уже на 8-й минуте Коман закрутил мяч в дальний угол и вывел «Баварию» на первое место. Дальше — больше. «Майнц», который месяц назад отправил мюнхенцев в нокаут тремя голами за 14 минут (3:1), а потом проиграл все четыре матча, организовал проблемы и второму фавориту.

Да какие! Сначала гости забили после углового. Потом — когда в штрафной попали по ногам Рафаэлу Геррейру и ВАР порекомендовал арбитру сходить к монитору — несгибаемый Аллер дрогнул при исполнении пенальти. А когда «шмели», казалось, обложили ворота «Майнца», тот огрызнулся убийственной контратакой. Два центральных защитника «Боруссии» предоставили Онисиво режим наибольшего благоприятствования, и мяч закатился в сетку, словно издеваясь над хозяевами и их исстрадавшимися в ожидании титула фантастическими болельщиками.

Эдин Терзич словно предчувствовал возможные проблемы, понимая: его молодая команда никогда не играла под таким давлением. Поэтому 40-летний специалист говорил весьма банальные вещи о том, что обстановка не должна слишком сильно влиять на команду, что не нужно делать ничего экстраординарного, а мяч и поле — такие же, как неделю назад.

Пропустивший прошлый тур из-за проблем со здоровьем Беллингем смотрел за разворачивающейся на поле драмой со скамейки. Только у него все впереди — вероятнее всего, уже в «Реале». А вот экстренно вступившего в игру незадолго до перерыва Ройса безумно жаль. Скорее всего, несмотря на продленный еще на сезон контракт, такого шанса впервые в карьере поднять над головой «Серебряную салатницу» у Марко больше не будет.

Эмоции Марко Ройса после финального свистка.
Фото AFP

А он — за неделю до своего 34-го дня рождения — заслуживал этого больше, чем кто-либо другой. Гораздо больше другого ветерана — Хуммельса. Тот одиннадцать лет назад уже становился с «Боруссией» чемпионом. К тому же Матс — вернувшийся из «Баварии» блудный сын, тогда как Ройс оставался верен желто-черным цветам, несмотря на массу имевшихся предложений.

В субботу он бился как лев. А «Боруссию» во втором тайме повел за собой 18-летний Мукоко. Другие, правда, губили момент за моментом — били то мимо, то во вратаря. «Майнц», впрочем, мог все закончить в одной из многочисленных контратак. По такой игре Дортмунду оставалось только верить в чудо в Кельне, и оно едва не произошло.

«Бавария» Тухеля во вторых таймах — настоящая катастрофа. А запаса в счете не было, так как гол Сане отменили из-за контакта мяча с рукой. Да, выручал Зоммер, вытянув убойный удар из-под перекладины, однако пенальти на 80-й минуте развернул настроение в Мюнхене и Дортмунде на 180 градусов.

Далее должно было быть написано про то, что такая «Бавария» не заслуживала титул. Про провалившегося Тухеля и то, что генеральный директор Оливер Кан со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем похоронили сезон отставкой Юлиана Нагельсманна. Только все эти мысли отправил в корзину знаменитый мюнхенский характер и персонально Мусиала, которому хватило нескольких минут, чтобы подарить Мюнхену одиннадцатое подряд чемпионство.

Это — триумф баварского духа. То, что помогает оставаться на вершине даже вопреки законам логики. То, чего, к сожалению, нет у оказавшейся сырой для больших свершений «Боруссии».

Наверное, если бы она была «Баварией», то вслед за голом Зюле на шестой добавленной минуте последовал бы еще один. Однако это ненаучная фантастика, а в реальной бундеслиге все по-прежнему. Даже больная и скандальная «Бавария» по-прежнему первая. Вопреки всему.

ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
Томас Тухель
12
17
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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В Германии наконец-то интрига. «Бавария» сама себя закопала, а чемпионство «Боруссии» будет торжеством справедливости
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 34 21 8 5 92-38 71
2
 Боруссия Д 34 22 5 7 83-44 71
3
 РБ Лейпциг 34 20 6 8 64-41 66
4
 Унион Б 34 18 8 8 51-38 62
5
 Фрайбург 34 17 8 9 51-44 59
6
 Байер 34 14 8 12 57-49 50
7
 Айнтрахт Ф 34 13 11 10 58-52 50
8
 Вольфсбург 34 13 10 11 57-48 49
9
 Майнц 34 12 10 12 54-55 46
10
 Боруссия М 34 11 10 13 52-55 43
11
 Кельн 34 10 12 12 49-54 42
12
 Хоффенхайм 34 10 6 18 48-57 36
13
 Вердер 34 10 6 18 51-64 36
14
 Бохум 34 10 5 19 40-72 35
15
 Аугсбург 34 9 7 18 42-63 34
16
 Штутгарт 34 7 12 15 45-57 33
17
 Шальке 34 7 10 17 35-71 31
18
 Герта 34 7 8 19 42-69 29
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27.05 16:30
Боруссия М – Аугсбург
 2 : 0
27.05 16:30
Бохум – Байер
 3 : 0
27.05 16:30
Боруссия Д – Майнц
 2 : 2
27.05 16:30
Айнтрахт Ф – Фрайбург
 2 : 1
27.05 16:30
Кельн – Бавария
 1 : 2
27.05 16:30
РБ Лейпциг – Шальке
 4 : 2
27.05 16:30
Штутгарт – Хоффенхайм
 1 : 1
27.05 16:30
Унион Б – Вердер
 1 : 0
27.05 16:30
Вольфсбург – Герта
 1 : 2
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Г
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 16
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 15
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 11
Флориан Кайнц

Флориан Кайнц

Кельн

 10
И К Ж
Амин Адли

Амин Адли

Байер

 26 2 2
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

 24 2 1
Пьеро Хинкапье

Пьеро Хинкапье

Байер

 30 1 9
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