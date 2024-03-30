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30 марта, 16:45

Хаби Алонсо остается в «Байере» на следующий сезон. И разрушил планы «Ливерпуля» с «Баварией»

Хаби Алонсо заявил, что останется в «Байере» на следующий сезон
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо
Хаби Алонсо.
Фото Global Look Press
Объявил о решении открыто.

Хаби Алонсо — пожалуй, самый прогрессирующий тренер последних лет. О его непобедимом «Байере» в этом сезоне говорят все поклонники футбола. И говорят абсолютно заслуженно.

За испанским специалистом охотятся многие гранды, в том числе «Реал», «Бавария» и «Ливерпуль» (клубы, в которых он играл), но он останется в Леверкузене еще минимум на год. Поклонники «Байера» могут спать спокойно, пока их команда в надежных руках.

«Моя работа еще не окончена»

Алонсо объявил о решении остаться на пресс-конференции перед субботним матчем против «Хоффенхайма».

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«На прошлой неделе я поговорил с Симоном Рольфесом и Фернандо Карро (директорами «Байера». — Прим. «СЭ»). Я сказал им, что продолжу работу в этом клубе. Я чувствую, что это подходящее место для меня как для молодого тренера. Моя работа в «Байере» еще не закончена. Я намерен делать все, чтобы клуб побеждал, а игроки развивались. Мы проводим великолепный сезон, но хотим ставить высокие цели и дальше. Хотим сохранить костяк и думать о будущем».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, испанский специалист проработает в немецком клубе как минимум до июня 2025 года, с этого момента в его контракте вступят в силу отступные. Соглашение Алонсо с «Байером» действует до 2026-го. По его же информации, Хаби пытается уговорить главную звезду команды Флориана Виртца остаться еще на сезон.

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо
Фото AFP

Алонсо не первый раз отказывается от повышения

Весной 2021-го баск находился в одном шаге от того, чтобы возглавить менхенгладбахскую «Боруссию». Его переезд в Германию был практически решенным делом, оставалось лишь уладить формальности. В итоге Алонсо отказался и остался во второй команде «Реал Сосьедад». Вместе с ней он поднялся во второй испанский дивизион.

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Вообще, его тренерская карьера идет по удивительно идеальному, даже киношному, сценарию. Начал с молодежки «Реала», затем поработал в «Сосьедаде» и только потом уехал на повышение в Леверкузен. Плавные, поступательные движения, и везде успех.

Так что решение Алонсо остаться в «Байере» не должно никого удивлять. Он снова придерживается своей линии. Хаби хочет пошуметь с леверкузенцами в Лиге чемпионов, а затем, возможно, заменить Карло Анчелотти в «Реале». В Мадриде такому решению точно обрадуются.

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо
Фото AFP

Что делать «Ливерпулю» и «Баварии»?

Алонсо до последнего оставался приоритетным вариантом для обоих клубов, которые расстанутся с главными тренерами по окончании сезона. Теперь им придется проявить особую активность на рынке.

Что касается «Ливерпуля», то в шорт-листе пока три кандидата на замену Юргену Клоппу: Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Рубен Аморим («Спортинг») и Юлиан Нагельсманн (сборная Германии).

По данным СМИ, ближе всего к креслу, которое освободится летом, находится Де Дзерби. Итальянец недавно признался, что симпатизирует Клоппу: «Испытываю к нему огромное уважение. Он — значимая личность, исключительный тренер. Мне грустно, что Клопп уходит из АПЛ. Для тренеров моего поколения он и Гвардиола — самые влиятельные специалисты».

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О преемнике Томаса Тухеля в «Баварии» говорят уже несколько месяцев. Кого только ни называли: Антонио Конте, Зинедина Зидана, Юлиана Нагельсманна и даже Жозе Моуринью. Как сообщает Kicker, главная цель на данный момент — Ральф Рангник. Бывший руководитель по спорту и развитию «Локомотива» находится в прекрасных отношениях со спортивным директором «Баварии» Максом Эберлем. Сейчас австриец готовится к Евро-2024 со сборной Австрии, но в будущем мечтает поработать в Мюнхене.

Пока ясно одно, решение Алонсо серьезно разрушило планы боссов «Баварии» и «Ливерпуля». У «Реала» есть Анчелотти, недавно переподписавший контракт, а у них не так много времени, чтобы определиться со следующим тренером: летом Тухель и Клопп уйдут. Нас ждут интересные перестановки. А ведь еще и Хави покинет «Барселону».

Хаби Алонсо в «Байере» в следующем сезоне — тоже интрига. Мы узнаем, является ли нынешний успех команды разовой акцией или же испанец действительно настолько крут.

Германия. Бундеслига 1. 27-й тур
30 мар, 17:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
2:1
Хоффенхайм

ФК Бавария
ФК Байер
ФК Ливерпуль
Хаби Алонсо
1
8
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Почему Тухель такой скандальный и колючий тренер. На его характер сильно повлиял один человек
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 27 23 4 0 68-19 73
2
 Бавария 27 19 3 5 78-33 60
3
 Штутгарт 26 18 2 6 60-31 56
4
 Боруссия Д 27 15 8 4 55-32 53
5
 РБ Лейпциг 27 15 5 7 60-32 50
6
 Айнтрахт Ф 27 10 11 6 42-35 41
7
 Фрайбург 27 10 6 11 39-48 36
8
 Аугсбург 26 9 8 9 43-42 35
9
 Хоффенхайм 27 9 6 12 45-52 33
10
 Вердер 27 8 6 13 35-43 30
11
 Хайденхайм 26 7 8 11 35-44 29
12
 Унион Б 27 8 5 14 25-42 29
13
 Боруссия М 27 6 10 11 46-53 28
14
 Вольфсбург 27 7 7 13 33-44 28
15
 Бохум 26 5 10 11 30-54 25
16
 Майнц 27 3 11 13 22-46 20
17
 Кельн 26 3 9 14 20-47 18
18
 Дармштадт 26 2 7 17 26-65 13
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34 тур
30.03 17:30
Боруссия М – Фрайбург
 0 : 3
30.03 17:30
Байер – Хоффенхайм
 2 : 1
30.03 17:30
Айнтрахт Ф – Унион Б
 0 : 0
30.03 17:30
РБ Лейпциг – Майнц
 0 : 0
30.03 17:30
Вердер – Вольфсбург
 0 : 2
30.03 20:30
Бавария – Боруссия Д
 0 : 2
31.03 16:30
Аугсбург – Кельн
 - : -
31.03 18:30
Штутгарт – Хайденхайм
 - : -
31.03 20:30
Бохум – Дармштадт
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 31
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 22
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 19
П
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 11
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 20 2 6
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 20 1 0
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