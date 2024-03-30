Хаби Алонсо остается в «Байере» на следующий сезон. И разрушил планы «Ливерпуля» с «Баварией»
Хаби Алонсо — пожалуй, самый прогрессирующий тренер последних лет. О его непобедимом «Байере» в этом сезоне говорят все поклонники футбола. И говорят абсолютно заслуженно.
За испанским специалистом охотятся многие гранды, в том числе «Реал», «Бавария» и «Ливерпуль» (клубы, в которых он играл), но он останется в Леверкузене еще минимум на год. Поклонники «Байера» могут спать спокойно, пока их команда в надежных руках.
«Моя работа еще не окончена»
Алонсо объявил о решении остаться на пресс-конференции перед субботним матчем против «Хоффенхайма».
«На прошлой неделе я поговорил с Симоном Рольфесом и Фернандо Карро (директорами «Байера». — Прим. «СЭ»). Я сказал им, что продолжу работу в этом клубе. Я чувствую, что это подходящее место для меня как для молодого тренера. Моя работа в «Байере» еще не закончена. Я намерен делать все, чтобы клуб побеждал, а игроки развивались. Мы проводим великолепный сезон, но хотим ставить высокие цели и дальше. Хотим сохранить костяк и думать о будущем».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, испанский специалист проработает в немецком клубе как минимум до июня 2025 года, с этого момента в его контракте вступят в силу отступные. Соглашение Алонсо с «Байером» действует до 2026-го. По его же информации, Хаби пытается уговорить главную звезду команды Флориана Виртца остаться еще на сезон.
Алонсо не первый раз отказывается от повышения
Весной 2021-го баск находился в одном шаге от того, чтобы возглавить менхенгладбахскую «Боруссию». Его переезд в Германию был практически решенным делом, оставалось лишь уладить формальности. В итоге Алонсо отказался и остался во второй команде «Реал Сосьедад». Вместе с ней он поднялся во второй испанский дивизион.
Вообще, его тренерская карьера идет по удивительно идеальному, даже киношному, сценарию. Начал с молодежки «Реала», затем поработал в «Сосьедаде» и только потом уехал на повышение в Леверкузен. Плавные, поступательные движения, и везде успех.
Так что решение Алонсо остаться в «Байере» не должно никого удивлять. Он снова придерживается своей линии. Хаби хочет пошуметь с леверкузенцами в Лиге чемпионов, а затем, возможно, заменить Карло Анчелотти в «Реале». В Мадриде такому решению точно обрадуются.
Что делать «Ливерпулю» и «Баварии»?
Алонсо до последнего оставался приоритетным вариантом для обоих клубов, которые расстанутся с главными тренерами по окончании сезона. Теперь им придется проявить особую активность на рынке.
Что касается «Ливерпуля», то в шорт-листе пока три кандидата на замену Юргену Клоппу: Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Рубен Аморим («Спортинг») и Юлиан Нагельсманн (сборная Германии).
По данным СМИ, ближе всего к креслу, которое освободится летом, находится Де Дзерби. Итальянец недавно признался, что симпатизирует Клоппу: «Испытываю к нему огромное уважение. Он — значимая личность, исключительный тренер. Мне грустно, что Клопп уходит из АПЛ. Для тренеров моего поколения он и Гвардиола — самые влиятельные специалисты».
О преемнике Томаса Тухеля в «Баварии» говорят уже несколько месяцев. Кого только ни называли: Антонио Конте, Зинедина Зидана, Юлиана Нагельсманна и даже Жозе Моуринью. Как сообщает Kicker, главная цель на данный момент — Ральф Рангник. Бывший руководитель по спорту и развитию «Локомотива» находится в прекрасных отношениях со спортивным директором «Баварии» Максом Эберлем. Сейчас австриец готовится к Евро-2024 со сборной Австрии, но в будущем мечтает поработать в Мюнхене.
Пока ясно одно, решение Алонсо серьезно разрушило планы боссов «Баварии» и «Ливерпуля». У «Реала» есть Анчелотти, недавно переподписавший контракт, а у них не так много времени, чтобы определиться со следующим тренером: летом Тухель и Клопп уйдут. Нас ждут интересные перестановки. А ведь еще и Хави покинет «Барселону».
Хаби Алонсо в «Байере» в следующем сезоне — тоже интрига. Мы узнаем, является ли нынешний успех команды разовой акцией или же испанец действительно настолько крут.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|27
|23
|4
|0
|68-19
|73
|
2
|Бавария
|27
|19
|3
|5
|78-33
|60
|
3
|Штутгарт
|26
|18
|2
|6
|60-31
|56
|
4
|Боруссия Д
|27
|15
|8
|4
|55-32
|53
|
5
|РБ Лейпциг
|27
|15
|5
|7
|60-32
|50
|
6
|Айнтрахт Ф
|27
|10
|11
|6
|42-35
|41
|
7
|Фрайбург
|27
|10
|6
|11
|39-48
|36
|
8
|Аугсбург
|26
|9
|8
|9
|43-42
|35
|
9
|Хоффенхайм
|27
|9
|6
|12
|45-52
|33
|
10
|Вердер
|27
|8
|6
|13
|35-43
|30
|
11
|Хайденхайм
|26
|7
|8
|11
|35-44
|29
|
12
|Унион Б
|27
|8
|5
|14
|25-42
|29
|
13
|Боруссия М
|27
|6
|10
|11
|46-53
|28
|
14
|Вольфсбург
|27
|7
|7
|13
|33-44
|28
|
15
|Бохум
|26
|5
|10
|11
|30-54
|25
|
16
|Майнц
|27
|3
|11
|13
|22-46
|20
|
17
|Кельн
|26
|3
|9
|14
|20-47
|18
|
18
|Дармштадт
|26
|2
|7
|17
|26-65
|13
|30.03
|17:30
|
Боруссия М – Фрайбург
|0 : 3
|30.03
|17:30
|
Байер – Хоффенхайм
|2 : 1
|30.03
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Унион Б
|0 : 0
|30.03
|17:30
|
РБ Лейпциг – Майнц
|0 : 0
|30.03
|17:30
|
Вердер – Вольфсбург
|0 : 2
|30.03
|20:30
|
Бавария – Боруссия Д
|0 : 2
|31.03
|16:30
|
Аугсбург – Кельн
|- : -
|31.03
|18:30
|
Штутгарт – Хайденхайм
|- : -
|31.03
|20:30
|
Бохум – Дармштадт
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|31
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|22
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|19
|П
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|11
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|23
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|20
|2
|6
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|20
|1
|0