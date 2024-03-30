Хаби Алонсо остается в «Байере» на следующий сезон. И разрушил планы «Ливерпуля» с «Баварией»

Объявил о решении открыто.

Хаби Алонсо — пожалуй, самый прогрессирующий тренер последних лет. О его непобедимом «Байере» в этом сезоне говорят все поклонники футбола. И говорят абсолютно заслуженно.

За испанским специалистом охотятся многие гранды, в том числе «Реал», «Бавария» и «Ливерпуль» (клубы, в которых он играл), но он останется в Леверкузене еще минимум на год. Поклонники «Байера» могут спать спокойно, пока их команда в надежных руках.

«Моя работа еще не окончена»

Алонсо объявил о решении остаться на пресс-конференции перед субботним матчем против «Хоффенхайма».

«На прошлой неделе я поговорил с Симоном Рольфесом и Фернандо Карро (директорами «Байера». — Прим. «СЭ»). Я сказал им, что продолжу работу в этом клубе. Я чувствую, что это подходящее место для меня как для молодого тренера. Моя работа в «Байере» еще не закончена. Я намерен делать все, чтобы клуб побеждал, а игроки развивались. Мы проводим великолепный сезон, но хотим ставить высокие цели и дальше. Хотим сохранить костяк и думать о будущем».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, испанский специалист проработает в немецком клубе как минимум до июня 2025 года, с этого момента в его контракте вступят в силу отступные. Соглашение Алонсо с «Байером» действует до 2026-го. По его же информации, Хаби пытается уговорить главную звезду команды Флориана Виртца остаться еще на сезон.

Фото AFP

Алонсо не первый раз отказывается от повышения

Весной 2021-го баск находился в одном шаге от того, чтобы возглавить менхенгладбахскую «Боруссию». Его переезд в Германию был практически решенным делом, оставалось лишь уладить формальности. В итоге Алонсо отказался и остался во второй команде «Реал Сосьедад». Вместе с ней он поднялся во второй испанский дивизион.

Вообще, его тренерская карьера идет по удивительно идеальному, даже киношному, сценарию. Начал с молодежки «Реала», затем поработал в «Сосьедаде» и только потом уехал на повышение в Леверкузен. Плавные, поступательные движения, и везде успех.

Так что решение Алонсо остаться в «Байере» не должно никого удивлять. Он снова придерживается своей линии. Хаби хочет пошуметь с леверкузенцами в Лиге чемпионов, а затем, возможно, заменить Карло Анчелотти в «Реале». В Мадриде такому решению точно обрадуются.

Фото AFP

Что делать «Ливерпулю» и «Баварии»?

Алонсо до последнего оставался приоритетным вариантом для обоих клубов, которые расстанутся с главными тренерами по окончании сезона. Теперь им придется проявить особую активность на рынке.

Что касается «Ливерпуля», то в шорт-листе пока три кандидата на замену Юргену Клоппу: Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Рубен Аморим («Спортинг») и Юлиан Нагельсманн (сборная Германии).

По данным СМИ, ближе всего к креслу, которое освободится летом, находится Де Дзерби. Итальянец недавно признался, что симпатизирует Клоппу: «Испытываю к нему огромное уважение. Он — значимая личность, исключительный тренер. Мне грустно, что Клопп уходит из АПЛ. Для тренеров моего поколения он и Гвардиола — самые влиятельные специалисты».

О преемнике Томаса Тухеля в «Баварии» говорят уже несколько месяцев. Кого только ни называли: Антонио Конте, Зинедина Зидана, Юлиана Нагельсманна и даже Жозе Моуринью. Как сообщает Kicker, главная цель на данный момент — Ральф Рангник. Бывший руководитель по спорту и развитию «Локомотива» находится в прекрасных отношениях со спортивным директором «Баварии» Максом Эберлем. Сейчас австриец готовится к Евро-2024 со сборной Австрии, но в будущем мечтает поработать в Мюнхене.

Пока ясно одно, решение Алонсо серьезно разрушило планы боссов «Баварии» и «Ливерпуля». У «Реала» есть Анчелотти, недавно переподписавший контракт, а у них не так много времени, чтобы определиться со следующим тренером: летом Тухель и Клопп уйдут. Нас ждут интересные перестановки. А ведь еще и Хави покинет «Барселону».

Хаби Алонсо в «Байере» в следующем сезоне — тоже интрига. Мы узнаем, является ли нынешний успех команды разовой акцией или же испанец действительно настолько крут.