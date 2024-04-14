Больше не «Неверкузен». «Байер» Хаби Алонсо круче лучших образцов «Баварии»
22 года боли
Правивший железной рукой одиннадцать лет мюнхенский гегемон наконец-то сброшен с трона. Свершилось то, о чем в Германии все это время мечтали почти все, за исключением поклонников «Баварии». А новый кайзер — больше не «Неверкузен». Леверкузен жил со своей болью 22 года — с того самого момента, когда за 11 дней великолепная команда с Баллаком и Бербатовым проиграла финалы Лиги чемпионов и Кубка Германии, да еще и подарила чемпионский титул Дортмунду, уступив в двух заключительных турах. Сейчас же «Байер» покончил со всеми формальностями в 29-й игровой день. Как говорится — без вариантов.
И самое последнее, о чем нужно говорить, поздравляя «аспириновых» с историческим успехом, — это о «Баварии». Точнее, лучше сказать об этом сразу, чтобы закрыть тему раз и навсегда. То, что мюнхенцы не те, — это их персональные проблемы. Да и в прошлом сезоне после безумного (или бездумного) увольнения Юлиана Нагельсманна и назначения Томаса Тухеля немецкий гегемон тоже был не тот.
Только прописавшаяся в Мюнхене «Серебряная салатница» там и осталась, хотя титул лежал буквально под ногами дортмундской «Боруссии». Оставалось только наклониться и забрать, но «шмели» в заключительных турах устроили ритуальное самоубийство. Да, играть им пришлось без травмированного и мыслями уже находившегося в Мадриде Беллингема, но, если ты претендуешь на что-то серьезное, потеря даже столь важного игрока не может быть оправданием.
Впрочем, что-то подобное несколько лет назад уже было. Тогда Дортмунд лишился Марко Ройса, а вместе с ним и казавшегося колоссальным отрыва. А до этого — чуть раньше с точки зрения турнирного пути — ломались многие выскочки. «Лейпциг», «Фрайбург», «Унион», тот же «Байер». Никто из них не мог выдержать на дистанции баварский темп. Или не был готов к титулу ментально, как прошлогодняя «Боруссия». И только Леверкузен смог показать: чтобы свергнуть баварского короля, недостаточно стать ему ровней. Нужно быть лучше и сильнее. Настолько, чтобы войти в историю, переписав всю книгу рекордов бундеслиги. А может, и всех лиг «большой пятерки». Нынешние 43 матча без поражений с начала сезона — повторение рекорда «Ювентуса».
Быстро, просто и ясно
Многие ведь смирились с тем, что быть лучше «Баварии» нереально. В Мюнхене самые большие деньги и самые крутые трансферы. Там могут менять Левандовски на Кейна и выбирать лучших тренеров, а также забирать у конкурентов самых ярких звезд. И тут в Леверкузен приехал Хаби Алонсо. Человек, который изменил все. Причем практически сразу, когда по ходу прошлого сезона ему пришлось принимать кризисную команду, для которой попадание в Лигу Европы с шестого места стало настоящим чудом.
Вспоминая тот период, спортивный директор «Байера» Симон Рольфес рассказывал, что его с первого дня поразило умение Алонсо быстро, просто и ясно доносить свои идеи до футболистов. Правда, сам испанец, для которого «Байер» — первый опыт работы с клубом топ-лиги, говорит, что все было не так просто, как кажется.
«Поначалу результаты были не лучшими, но у меня было ощущение, что большая часть коллектива была настроена что-то изменить. Особенно в оборонительной части. В тот момент у нас было много проблем, мы были не очень сильны, и мы уделяли этому больше внимания, а не нашему стилю контроля и владения мячом. Мы начали с азов, а затем стали конкурентоспособными. Нам пришлось поработать над всеми психологическими аспектами, поскольку команда переживала не лучшие времена. Вот почему мои первые месяцы были в большей степени связаны с умственной работой. Я хотел, чтобы игроки снова почувствовали позитивный настрой», — рассказывал Алонсо о секретах преображения команды в интервью The Guardian.
В итоге к финишу прошлого сезона в руках тренера была совсем другая команда. И Алонсо четко знал, что и как сделать, чтобы она стала лучше. А летняя работа «Байера» на трансферном рынке — пулеметная очередь, когда все пули легли в десятку. Джака, Гримальдо, Хофманн и Бонифас, от которого после переезда из Норвегии мгновенного прорыва никто не ждал, вошли в команду словно влитые. Нигериец с запасом компенсировал отсутствие долго лечившегося Шика, а сам угодил в лазарет, когда чех его покинул и принялся штамповать голы, словно и не было многомесячной паузы. Это и есть та система, про которую тренер «Байера» говорит: «У нас есть четкое представление о том, как мы хотим играть».
Продолжение следует
У Алонсо, как оказалось, есть уникальное умение выводить футболистов на новый уровень. Но он все равно скромничал, когда рассказывал знаменитому аргентинцу Хорхе Вальдано про феноменальную игру Алекса Гримальдо: «Я знал его и много анализировал, но он превзошел все ожидания. Его мастерство, то, как он понимает игру, как он влияет на ход игры и как он здесь освоился, — все это произвело на меня впечатление. Как тренер вы можете многому научить, но только до определенной степени».
С последней фразой спорить глупо. Но и приуменьшать роль тренера неразумно. Про того же Гримальдо времен «Бенфики» мы знали, что это качественный игрок с классной левой ногой и умением исполнять стандарты. Только то, что показывает воспитанник «Барселоны» в бундеслиге, — настоящий космос. 9 голов и 12 передач — это точно фланговый защитник?! Его ассистентские показатели — выше, чем у главной звезды чемпионского состава Вирца, которого сейчас уговаривают задержаться в Леверкузене еще на один сезон, где будет Лига чемпионов. И, возможно, приводят пример сложной адаптации в АПЛ другого леверкузенского таланта — Хаверца.
Хотя что Гримальдо — другой латераль Фримпонг с учетом всех турниров забивает 12 (!) мячей, что больше, чем суммарно за два предыдущих сезона. А крепкий, но совсем не звездный хавбек Андрих превращается в игрока сборной Германии. С Алонсо росли все без исключения, а команда набралась какой-то несокрушимой уверенности в своих силах. Той, что проявлялась и при унижении «Баварии» в Леверкузене (3:0), и в матчах, которые вытягивались на зубах с победными голами после 90-й минуты.
Говорите, баварский лев лишь прилег отдохнуть, а «Байер» так и останется калифом на час, как «Лестер» в АПЛ или «Лилль» во Франции? Возможно, так и случится, но за нынешнюю сказку с сезоном без единого на данный момент поражения — спасибо. Это было круто. А так как Алонсо, за которым уже выстроилась очередь топ-клубов, остается, мы вправе ждать продолжения. Он же сказал, что его миссия еще не закончена. Немного пива — и пора переключаться на Лигу Европы и Кубок Германии. Один титул почувствовавший аппетит «Байер» точно не удовлетворит. Это просто не в характере его тренера.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|29
|25
|4
|0
|74-19
|79
|
2
|Бавария
|29
|20
|3
|6
|82-36
|63
|
3
|Штутгарт
|29
|20
|3
|6
|67-34
|63
|
4
|РБ Лейпциг
|29
|17
|5
|7
|67-33
|56
|
5
|Боруссия Д
|29
|16
|8
|5
|57-34
|56
|
6
|Айнтрахт Ф
|29
|10
|12
|7
|43-39
|42
|
7
|Аугсбург
|29
|10
|9
|10
|47-46
|39
|
8
|Фрайбург
|29
|11
|6
|12
|41-52
|39
|
9
|Хоффенхайм
|29
|10
|6
|13
|49-57
|36
|
10
|Хайденхайм
|29
|8
|10
|11
|42-50
|34
|
11
|Боруссия М
|29
|7
|10
|12
|50-56
|31
|
12
|Вердер
|29
|8
|7
|14
|36-49
|31
|
13
|Унион Б
|29
|8
|5
|16
|25-45
|29
|
14
|Вольфсбург
|29
|7
|7
|15
|34-50
|28
|
15
|Бохум
|29
|5
|12
|12
|34-59
|27
|
16
|Майнц
|29
|5
|11
|13
|30-47
|26
|
17
|Кельн
|29
|4
|10
|15
|23-51
|22
|
18
|Дармштадт
|29
|2
|8
|19
|28-72
|14
|12.04
|21:30
|
Аугсбург – Унион Б
|2 : 0
|13.04
|16:30
|
Боруссия М – Боруссия Д
|1 : 2
|13.04
|16:30
|
Бавария – Кельн
|2 : 0
|13.04
|16:30
|
Бохум – Хайденхайм
|1 : 1
|13.04
|16:30
|
Майнц – Хоффенхайм
|4 : 1
|13.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Вольфсбург
|3 : 0
|13.04
|19:30
|
Штутгарт – Айнтрахт Ф
|3 : 0
|14.04
|16:30
|
Дармштадт – Фрайбург
|0 : 1
|14.04
|18:30
|
Байер – Вердер
|5 : 0
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|32
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|25
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|22
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|12
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|23
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|21
|2
|6
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|26
|1
|1