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Больше не «Неверкузен». «Байер» Хаби Алонсо круче лучших образцов «Баварии»

«Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии
Андрей Кузичев
Корреспондент
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«Байер» впервые стал чемпионом Германии.
Фото Reuters
Хаби Алонсо и Алехандро Гримальдо
Хаби Алонсо и Алехандро Гримальдо.
Фото AFP
1/2
В Германии наконец-то новый чемпион.
Германия. Бундеслига 1. 29-й тур
14 апр, 18:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
5:0
Вердер

22 года боли

Правивший железной рукой одиннадцать лет мюнхенский гегемон наконец-то сброшен с трона. Свершилось то, о чем в Германии все это время мечтали почти все, за исключением поклонников «Баварии». А новый кайзер — больше не «Неверкузен». Леверкузен жил со своей болью 22 года — с того самого момента, когда за 11 дней великолепная команда с Баллаком и Бербатовым проиграла финалы Лиги чемпионов и Кубка Германии, да еще и подарила чемпионский титул Дортмунду, уступив в двух заключительных турах. Сейчас же «Байер» покончил со всеми формальностями в 29-й игровой день. Как говорится — без вариантов.

И самое последнее, о чем нужно говорить, поздравляя «аспириновых» с историческим успехом, — это о «Баварии». Точнее, лучше сказать об этом сразу, чтобы закрыть тему раз и навсегда. То, что мюнхенцы не те, — это их персональные проблемы. Да и в прошлом сезоне после безумного (или бездумного) увольнения Юлиана Нагельсманна и назначения Томаса Тухеля немецкий гегемон тоже был не тот.

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Только прописавшаяся в Мюнхене «Серебряная салатница» там и осталась, хотя титул лежал буквально под ногами дортмундской «Боруссии». Оставалось только наклониться и забрать, но «шмели» в заключительных турах устроили ритуальное самоубийство. Да, играть им пришлось без травмированного и мыслями уже находившегося в Мадриде Беллингема, но, если ты претендуешь на что-то серьезное, потеря даже столь важного игрока не может быть оправданием.

Впрочем, что-то подобное несколько лет назад уже было. Тогда Дортмунд лишился Марко Ройса, а вместе с ним и казавшегося колоссальным отрыва. А до этого — чуть раньше с точки зрения турнирного пути — ломались многие выскочки. «Лейпциг», «Фрайбург», «Унион», тот же «Байер». Никто из них не мог выдержать на дистанции баварский темп. Или не был готов к титулу ментально, как прошлогодняя «Боруссия». И только Леверкузен смог показать: чтобы свергнуть баварского короля, недостаточно стать ему ровней. Нужно быть лучше и сильнее. Настолько, чтобы войти в историю, переписав всю книгу рекордов бундеслиги. А может, и всех лиг «большой пятерки». Нынешние 43 матча без поражений с начала сезона — повторение рекорда «Ювентуса».

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо
Хаби Алонсо.
Фото Reuters

Быстро, просто и ясно

Многие ведь смирились с тем, что быть лучше «Баварии» нереально. В Мюнхене самые большие деньги и самые крутые трансферы. Там могут менять Левандовски на Кейна и выбирать лучших тренеров, а также забирать у конкурентов самых ярких звезд. И тут в Леверкузен приехал Хаби Алонсо. Человек, который изменил все. Причем практически сразу, когда по ходу прошлого сезона ему пришлось принимать кризисную команду, для которой попадание в Лигу Европы с шестого места стало настоящим чудом.

Вспоминая тот период, спортивный директор «Байера» Симон Рольфес рассказывал, что его с первого дня поразило умение Алонсо быстро, просто и ясно доносить свои идеи до футболистов. Правда, сам испанец, для которого «Байер» — первый опыт работы с клубом топ-лиги, говорит, что все было не так просто, как кажется.

Хаби Алонсо. Хаби Алонсо остается в «Байере» на следующий сезон. И разрушил планы «Ливерпуля» с «Баварией»

«Поначалу результаты были не лучшими, но у меня было ощущение, что большая часть коллектива была настроена что-то изменить. Особенно в оборонительной части. В тот момент у нас было много проблем, мы были не очень сильны, и мы уделяли этому больше внимания, а не нашему стилю контроля и владения мячом. Мы начали с азов, а затем стали конкурентоспособными. Нам пришлось поработать над всеми психологическими аспектами, поскольку команда переживала не лучшие времена. Вот почему мои первые месяцы были в большей степени связаны с умственной работой. Я хотел, чтобы игроки снова почувствовали позитивный настрой», — рассказывал Алонсо о секретах преображения команды в интервью The Guardian.

В итоге к финишу прошлого сезона в руках тренера была совсем другая команда. И Алонсо четко знал, что и как сделать, чтобы она стала лучше. А летняя работа «Байера» на трансферном рынке — пулеметная очередь, когда все пули легли в десятку. Джака, Гримальдо, Хофманн и Бонифас, от которого после переезда из Норвегии мгновенного прорыва никто не ждал, вошли в команду словно влитые. Нигериец с запасом компенсировал отсутствие долго лечившегося Шика, а сам угодил в лазарет, когда чех его покинул и принялся штамповать голы, словно и не было многомесячной паузы. Это и есть та система, про которую тренер «Байера» говорит: «У нас есть четкое представление о том, как мы хотим играть».

Джереми Фримпонг и Хаби Алонсо
Джереми Фримпонг и Хаби Алонсо.
Фото Reuters

Продолжение следует

У Алонсо, как оказалось, есть уникальное умение выводить футболистов на новый уровень. Но он все равно скромничал, когда рассказывал знаменитому аргентинцу Хорхе Вальдано про феноменальную игру Алекса Гримальдо: «Я знал его и много анализировал, но он превзошел все ожидания. Его мастерство, то, как он понимает игру, как он влияет на ход игры и как он здесь освоился, — все это произвело на меня впечатление. Как тренер вы можете многому научить, но только до определенной степени».

С последней фразой спорить глупо. Но и приуменьшать роль тренера неразумно. Про того же Гримальдо времен «Бенфики» мы знали, что это качественный игрок с классной левой ногой и умением исполнять стандарты. Только то, что показывает воспитанник «Барселоны» в бундеслиге, — настоящий космос. 9 голов и 12 передач — это точно фланговый защитник?! Его ассистентские показатели — выше, чем у главной звезды чемпионского состава Вирца, которого сейчас уговаривают задержаться в Леверкузене еще на один сезон, где будет Лига чемпионов. И, возможно, приводят пример сложной адаптации в АПЛ другого леверкузенского таланта — Хаверца.

Флориан Вирц. Главная звезда сенсационного «Байера». Вирц стоит 100 миллионов евро, а Алонсо сравнивает его с Месси

Хотя что Гримальдо — другой латераль Фримпонг с учетом всех турниров забивает 12 (!) мячей, что больше, чем суммарно за два предыдущих сезона. А крепкий, но совсем не звездный хавбек Андрих превращается в игрока сборной Германии. С Алонсо росли все без исключения, а команда набралась какой-то несокрушимой уверенности в своих силах. Той, что проявлялась и при унижении «Баварии» в Леверкузене (3:0), и в матчах, которые вытягивались на зубах с победными голами после 90-й минуты.

Говорите, баварский лев лишь прилег отдохнуть, а «Байер» так и останется калифом на час, как «Лестер» в АПЛ или «Лилль» во Франции? Возможно, так и случится, но за нынешнюю сказку с сезоном без единого на данный момент поражения — спасибо. Это было круто. А так как Алонсо, за которым уже выстроилась очередь топ-клубов, остается, мы вправе ждать продолжения. Он же сказал, что его миссия еще не закончена. Немного пива — и пора переключаться на Лигу Европы и Кубок Германии. Один титул почувствовавший аппетит «Байер» точно не удовлетворит. Это просто не в характере его тренера.

Футбол
ФК Бавария
ФК Байер
Хаби Алонсо
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Хаби Алонсо остается в «Байере» на следующий сезон. И разрушил планы «Ливерпуля» с «Баварией»

Премьера «Игры престолов», звездный «Анжи». Каким был мир, когда «Бавария» в последний раз не стала чемпионом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 29 25 4 0 74-19 79
2
 Бавария 29 20 3 6 82-36 63
3
 Штутгарт 29 20 3 6 67-34 63
4
 РБ Лейпциг 29 17 5 7 67-33 56
5
 Боруссия Д 29 16 8 5 57-34 56
6
 Айнтрахт Ф 29 10 12 7 43-39 42
7
 Аугсбург 29 10 9 10 47-46 39
8
 Фрайбург 29 11 6 12 41-52 39
9
 Хоффенхайм 29 10 6 13 49-57 36
10
 Хайденхайм 29 8 10 11 42-50 34
11
 Боруссия М 29 7 10 12 50-56 31
12
 Вердер 29 8 7 14 36-49 31
13
 Унион Б 29 8 5 16 25-45 29
14
 Вольфсбург 29 7 7 15 34-50 28
15
 Бохум 29 5 12 12 34-59 27
16
 Майнц 29 5 11 13 30-47 26
17
 Кельн 29 4 10 15 23-51 22
18
 Дармштадт 29 2 8 19 28-72 14
Результаты / календарь
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34 тур
12.04 21:30
Аугсбург – Унион Б
 2 : 0
13.04 16:30
Боруссия М – Боруссия Д
 1 : 2
13.04 16:30
Бавария – Кельн
 2 : 0
13.04 16:30
Бохум – Хайденхайм
 1 : 1
13.04 16:30
Майнц – Хоффенхайм
 4 : 1
13.04 16:30
РБ Лейпциг – Вольфсбург
 3 : 0
13.04 19:30
Штутгарт – Айнтрахт Ф
 3 : 0
14.04 16:30
Дармштадт – Фрайбург
 0 : 1
14.04 18:30
Байер – Вердер
 5 : 0
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 32
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 25
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 22
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 12
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 21 2 6
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 26 1 1
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