Защитник Джонджо Кенни, выступающий за «Шальке» на правах аренды из «Эвертона», считает, что возобновление чемпионата Германии-2019/20, ранее приостановленного из-за пандемии коронавируса, не несет опасности.

— Думаю, если бы сейчас было нельзя играть, то нам бы и не разрешили, — цитирует Sky Sports Кенни. — Мы не играли два месяца, нужно было подождать правильного момента. Подождать, пока все успокоится. Я доверяю клубным врачам, мы соблюдаем все рекомендации. В «Шальке» все очень рады и ждут-не дождутся возобновления сезона.

Чемпионат Германии-2019/20 возобновится 16 мая, «Шальке» встретится с «Боруссией Д» в «рурском дерби». Ранее бундеслига опубликовала план расписания оставшихся туров сезона.