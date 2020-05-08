Бундеслига опубликовала примерное расписание последних туров сезона

Бундеслига опубликовала плановое расписание оставшихся туров сезона-2019/20. Чемпионат Германии возобновится 16 мая матчем «Боруссии Д» и «Шальке», а также еще пятью параллельными матчами. Турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

В данный момент точное расписание есть лишь у ближайшего, 26-го тура. Что касается остальных туров, то в документе, опубликованном бундеслигой, есть примерные даты матчей без указания примерного времени их начала. Так, известно, что в 28-м туре состоится матч лидеров чемпионата Германии, «Боруссии Д» и «Баварии», он должен пройти 26 или 27 мая.

Чемпионат Германии. 26 тур

16 мая, суббота

«Боруссия Д» — «Шальке» 16.30 по московскому времени

«РБ Лейпциг» — «Фрайбург» 16.30

«Хоффенхайм» — «Герта» 16.30

«Фортуна» — «Падерборн» 16.30

«Аугсбург» — «Вольфсбург» 16.30

«Айнтрахт» — «Боруссия» М 16.30

17 мая, воскресенье

«Кельн» — «Майнц» 16.30

«Унион» — «Бавария» 19.00

18 мая, понедельник

«Вердер» — «Байер» 21.30