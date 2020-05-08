Бундеслига опубликовала примерное расписание последних туров сезона
Бундеслига опубликовала плановое расписание оставшихся туров сезона-2019/20. Чемпионат Германии возобновится 16 мая матчем «Боруссии Д» и «Шальке», а также еще пятью параллельными матчами. Турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
В данный момент точное расписание есть лишь у ближайшего, 26-го тура. Что касается остальных туров, то в документе, опубликованном бундеслигой, есть примерные даты матчей без указания примерного времени их начала. Так, известно, что в 28-м туре состоится матч лидеров чемпионата Германии, «Боруссии Д» и «Баварии», он должен пройти 26 или 27 мая.
Чемпионат Германии. 26 тур
16 мая, суббота
«Боруссия Д» — «Шальке» 16.30 по московскому времени
«РБ Лейпциг» — «Фрайбург» 16.30
«Хоффенхайм» — «Герта» 16.30
«Фортуна» — «Падерборн» 16.30
«Аугсбург» — «Вольфсбург» 16.30
«Айнтрахт» — «Боруссия» М 16.30
17 мая, воскресенье
«Кельн» — «Майнц» 16.30
«Унион» — «Бавария» 19.00
18 мая, понедельник
«Вердер» — «Байер» 21.30
Дополнительная информация:
https://media.dfl.de/sites/3/2020/05/Match-schedule_Bundesliga_May-June_2020_German.pdf