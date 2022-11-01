Защитник «Лейпцига» Симакана рассказал, как отказался от перехода в «ПСЖ»

Защитник «Лейпцига» Мохамед Симакан заявил, что отказался от перехода в «ПСЖ».

«ПСЖ был заинтересован в моем подписании, это правда. Спортивный директор парижан разговаривал с моими агентами. Я решил остаться, поскольку для меня главное — стабильность. Это решение было согласовано с руководством «Лейпцигом», — сказал футболист L'Equipe.

В прошлом сезоне 22-летний француз забил 1 гол и сделал 1 голевую передача в 40 играх во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.