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Сегодня, 17:49

Защитник «Лейпцига» Симакана рассказал, как отказался от перехода в «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Лейпцига» Мохамед Симакан заявил, что отказался от перехода в «ПСЖ».

«ПСЖ был заинтересован в моем подписании, это правда. Спортивный директор парижан разговаривал с моими агентами. Я решил остаться, поскольку для меня главное — стабильность. Это решение было согласовано с руководством «Лейпцигом», — сказал футболист L'Equipe.

В прошлом сезоне 22-летний француз забил 1 гол и сделал 1 голевую передача в 40 играх во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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29%

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П1

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ТМ 3.5

15%

2.15
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Бавария
Интер

ТМ 3.5

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Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

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ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

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ФК Лейпциг
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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И В Н П +/- О
1
 Унион Б 12 8 2 2 21-9 26
2
 Бавария 12 7 4 1 38-10 25
3
 Фрайбург 12 7 3 2 18-13 24
4
 Боруссия Д 12 7 1 4 20-15 22
5
 Айнтрахт Ф 12 6 2 4 25-20 20
6
 РБ Лейпциг 12 5 4 3 22-18 19
7
 Хоффенхайм 12 5 3 4 18-13 18
8
 Майнц 12 5 3 4 18-19 18
9
 Вердер 12 5 3 4 21-18 18
10
 Кельн 12 4 5 3 20-23 17
11
 Боруссия М 12 4 4 4 20-19 16
12
 Вольфсбург 12 3 5 4 17-19 14
13
 Аугсбург 12 4 2 6 15-21 14
14
 Герта 12 2 5 5 14-17 11
15
 Штутгарт 12 2 5 5 15-21 11
16
 Байер 12 2 3 7 16-25 9
17
 Бохум 12 2 1 9 11-32 7
18
 Шальке 12 1 3 8 11-28 6
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 - : -
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