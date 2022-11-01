«Байер» пока не собирается увольнять Хаби Алонсо с поста главного тренера
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо пока не покинет команду, пишет журналист Флориан Плеттенберг.
Руководство клуба довольно работой тренера и не собирается отправлять его в отставку в ближайшее время.
Стоит отметить, что пока под руководством 40-летнего испанца команда выиграла лишь один матч из шести во всех турнирах.
«Байер» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в своем активе 9 набранных очков после 12 туров.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Унион Б
|12
|8
|2
|2
|21-9
|26
|
2
|Бавария
|12
|7
|4
|1
|38-10
|25
|
3
|Фрайбург
|12
|7
|3
|2
|18-13
|24
|
4
|Боруссия Д
|12
|7
|1
|4
|20-15
|22
|
5
|Айнтрахт Ф
|12
|6
|2
|4
|25-20
|20
|
6
|РБ Лейпциг
|12
|5
|4
|3
|22-18
|19
|
7
|Хоффенхайм
|12
|5
|3
|4
|18-13
|18
|
8
|Майнц
|12
|5
|3
|4
|18-19
|18
|
9
|Вердер
|12
|5
|3
|4
|21-18
|18
|
10
|Кельн
|12
|4
|5
|3
|20-23
|17
|
11
|Боруссия М
|12
|4
|4
|4
|20-19
|16
|
12
|Вольфсбург
|12
|3
|5
|4
|17-19
|14
|
13
|Аугсбург
|12
|4
|2
|6
|15-21
|14
|
14
|Герта
|12
|2
|5
|5
|14-17
|11
|
15
|Штутгарт
|12
|2
|5
|5
|15-21
|11
|
16
|Байер
|12
|2
|3
|7
|16-25
|9
|
17
|Бохум
|12
|2
|1
|9
|11-32
|7
|
18
|Шальке
|12
|1
|3
|8
|11-28
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.11
|22:30
|
Боруссия М – Штутгарт
|- : -
|5.11
|17:30
|
Аугсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|5.11
|17:30
|
Боруссия Д – Бохум
|- : -
|5.11
|17:30
|
Герта – Бавария
|- : -
|5.11
|17:30
|
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
|- : -
|5.11
|17:30
|
Майнц – Вольфсбург
|- : -
|5.11
|20:30
|
Вердер – Шальке
|- : -
|6.11
|17:30
|
Байер – Унион Б
|- : -
|6.11
|19:30
|
Фрайбург – Кельн
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|9
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|9
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|8
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|7
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|5
|
|
Мергим Бериша
Аугсбург
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|11
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|9
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|10
|1
|2
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