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Сегодня, 18:48

Защитник «Баварии» Павар недоволен своим положение в команде

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Баварии» Бенжамен Павар недоволен своим положение в команде, сообщает в социальных сетях немецкий журналист Флориан Плеттенберг.

Причина недовольства футболиста также заключается в том, что главный тренер Юлиан Нагельсманн не объяснил свое решение оставить его на скамейке запасных в двух предыдущих матчах.

Ранее появилась информация, что на 26-летнего француза претендует «Атлетико». Мадридский клуб хочет воспользоваться напряженными отношениями игрока с мюнхенцами.

В текущем сезоне Павар провел 17 матчей, в которых забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

Бенжамен Павар
ФК Бавария
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