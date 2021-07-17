Вратарь «Байера» Лунев показал, как учит немецкий язык

Новичок «Байера» Андрей Лунев показал, как учит немецкий язык.

29-летний россиянин опубликовал в сторис своего Instagram видео, в котором показана часть его урока немецкого.

Из Instagram Андрея Лунева pic.twitter.com/m74UT7NeSa — dolvya (@dolvya1) July 17, 2021

Лунев стал футболистом «Байера» 10 июля. Футболист подписал контракт с клубом из Леверкузена на два года. Он выступал за «Зенит» с января 2017 года и покинул команду из Санкт-Петербурга на правах свободного агента летом 2021 года.