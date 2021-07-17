Лунев опубликовал архивное детское видео футбольной тренировки

Новичок «Байера» Андрей Лунев опубликовал в Instagram свое архивное детское видео футбольной тренировки.

«Как все начиналось», — подписал пост экс-голкипер «Зенита».

Лунев стал футболистом «Байера» 10 июля. Футболист подписал контракт с клубом из Леверкузена на два года. Он выступал за «Зенит» с января 2017 года и покинул команду из Санкт-Петербурга на правах свободного агента летом 2021 года.