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Лунев опубликовал архивное детское видео футбольной тренировки

14:30
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Новичок «Байера» Андрей Лунев опубликовал в Instagram свое архивное детское видео футбольной тренировки.

«Как все начиналось», — подписал пост экс-голкипер «Зенита».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lunev Andrei (@lunev_91)

Лунев стал футболистом «Байера» 10 июля. Футболист подписал контракт с клубом из Леверкузена на два года. Он выступал за «Зенит» с января 2017 года и покинул команду из Санкт-Петербурга на правах свободного агента летом 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CRbOvc3oQPA/

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