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Сегодня, 10:07

Маротта: «Павар хочет перейти в «Интер»

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о возможной покупке защитника «Баварии» Бенжамена Павара.

«Сделка по Павару остается в силе. Мы все еще ведем переговоры с «Баварией». Желание игрока играет ключевую роль, а он хочет присоединиться к «Интеру», — цитирует инсайдер Фабрицио Романо Маротту.

Павар выступает за «Баварию» с 2019 года. Действующий контракт рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 40 миллионов евро.

Бенжамен Павар
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
0
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Дортмундская «Боруссия» на последних минутах вырвала победу на «Кельном» в первом туре бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 1 1 0 0 4-0 3
2
 Фрайбург 1 1 0 0 2-1 3
3
 Боруссия Д 1 1 0 0 1-0 3
4
 Штутгарт 1 1 0 0 5-0 3
5
 Байер 1 1 0 0 3-2 3
6
 Вольфсбург 1 1 0 0 2-0 3
7
 Боруссия М 1 0 1 0 4-4 1
8
 Аугсбург 1 0 1 0 4-4 1
9
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
10
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
11
 Дармштадт 0 0 0 0 0-0 0
12
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
13
 РБ Лейпциг 1 0 0 1 2-3 0
14
 Хайденхайм 1 0 0 1 0-2 0
15
 Хоффенхайм 1 0 0 1 1-2 0
16
 Вердер 1 0 0 1 0-4 0
17
 Кельн 1 0 0 1 0-1 0
18
 Бохум 1 0 0 1 0-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.08 21:30
Вердер – Бавария
 0 : 4
19.08 16:30
Аугсбург – Боруссия М
 4 : 4
19.08 16:30
Байер – РБ Лейпциг
 3 : 2
19.08 16:30
Хоффенхайм – Фрайбург
 1 : 2
19.08 16:30
Штутгарт – Бохум
 5 : 0
19.08 16:30
Вольфсбург – Хайденхайм
 2 : 0
19.08 19:30
Боруссия Д – Кельн
 1 : 0
20.08 16:30
Унион Б – Майнц
 - : -
20.08 18:30
Айнтрахт Ф – Дармштадт
 - : -
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Г
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 2
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 2
Силас Катомпа Мвумпа

Силас Катомпа Мвумпа

Штутгарт

 2
П
Альфонсо Дэйвис

Альфонсо Дэйвис

Бавария

 2
Крис Фюрих

Крис Фюрих

Штутгарт

 2
Паскаль Штенцель

Паскаль Штенцель

Штутгарт

 2
И К Ж
Кристофер Антви-Аджей

Кристофер Антви-Аджей

Бохум

 1 0 1
Виктор Бонифасе

Виктор Бонифасе

Байер

 1 0 1
Патрик Виммер

Патрик Виммер

Вольфсбург

 1 0 1
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