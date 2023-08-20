Маротта: «Павар хочет перейти в «Интер»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о возможной покупке защитника «Баварии» Бенжамена Павара.

«Сделка по Павару остается в силе. Мы все еще ведем переговоры с «Баварией». Желание игрока играет ключевую роль, а он хочет присоединиться к «Интеру», — цитирует инсайдер Фабрицио Романо Маротту.

Павар выступает за «Баварию» с 2019 года. Действующий контракт рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 40 миллионов евро.