Маротта: «Павар хочет перейти в «Интер»
Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о возможной покупке защитника «Баварии» Бенжамена Павара.
«Сделка по Павару остается в силе. Мы все еще ведем переговоры с «Баварией». Желание игрока играет ключевую роль, а он хочет присоединиться к «Интеру», — цитирует инсайдер Фабрицио Романо Маротту.
Павар выступает за «Баварию» с 2019 года. Действующий контракт рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 40 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
4
|Штутгарт
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
5
|Байер
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Вольфсбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Боруссия М
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|
8
|Аугсбург
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|
9
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|РБ Лейпциг
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
14
|Хайденхайм
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
15
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Вердер
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|
17
|Кельн
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.08
|21:30
|
Вердер – Бавария
|0 : 4
|19.08
|16:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|4 : 4
|19.08
|16:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|3 : 2
|19.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|1 : 2
|19.08
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|5 : 0
|19.08
|16:30
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|2 : 0
|19.08
|19:30
|
Боруссия Д – Кельн
|1 : 0
|20.08
|16:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|20.08
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|2
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|2
|
|
Силас Катомпа Мвумпа
Штутгарт
|2
|П
|
|
Альфонсо Дэйвис
Бавария
|2
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|2
|
|
Паскаль Штенцель
Штутгарт
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кристофер Антви-Аджей
Бохум
|1
|0
|1
|
|
Виктор Бонифасе
Байер
|1
|0
|1
|
|
Патрик Виммер
Вольфсбург
|1
|0
|1
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