Уволенный из «Баварии» в мае Салихамиджич получит 6-8 миллионов евро компенсации

«Бавария» официально расторгла контракт с Хасаном Салихамиджичем, сообщает Bild.

Об отставке бывшего спортивного директора было объявлено еще в мае, но только сейчас все оформили официально. Все дело в том, что контракт Салихамиджича действовал до 2026 года.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, Салихамиджич получит 6-8 миллионов евро компенсации.

«Мы расторгли контракт с Салихамиджичем по обоюдному согласию. В этих переговорах все прошло очень гармонично. Хасан многого добился в составе «Баварии» и завоевал самые большие титулы, как в качестве игрока, так и в качестве спортивного директора и руководителя. Он всегда будет частью футбольного клуба «Бавария», — сказал изданию председатель наблюдательного совета «Баварии» Герберт Хайнер.