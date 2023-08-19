Дортмундская «Боруссия» на последних минутах вырвала победу на «Кельном» в первом туре бундеслиги
Дортмундская «Боруссия» на своем поле одержала победу над «Кельном» в 1-м туре бундеслиги — 1:0.
Единственный гол на 88-й минуте забил Дониэлл Мален.
В следующем туре дортмундцы в гостях сыграют с «Бохумом». Игра пройдет 26 августа. «Кельн» в этот же день на своем поле примет «Вольфсбург».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
4
|Штутгарт
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
5
|Байер
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Вольфсбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Боруссия М
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|
8
|Аугсбург
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|
9
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|РБ Лейпциг
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
14
|Хайденхайм
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
15
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Вердер
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|
17
|Кельн
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.08
|21:30
|
Вердер – Бавария
|0 : 4
|19.08
|16:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|4 : 4
|19.08
|16:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|3 : 2
|19.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|1 : 2
|19.08
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|5 : 0
|19.08
|16:30
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|2 : 0
|19.08
|19:30
|
Боруссия Д – Кельн
|1 : 0
|20.08
|16:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|20.08
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|2
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|2
|
|
Силас Катомпа Мвумпа
Штутгарт
|2
|П
|
|
Альфонсо Дэйвис
Бавария
|2
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|2
|
|
Паскаль Штенцель
Штутгарт
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кристофер Антви-Аджей
Бохум
|1
|0
|1
|
|
Виктор Бонифасе
Байер
|1
|0
|1
|
|
Патрик Виммер
Вольфсбург
|1
|0
|1
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