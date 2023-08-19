Дортмундская «Боруссия» на последних минутах вырвала победу на «Кельном» в первом туре бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» на своем поле одержала победу над «Кельном» в 1-м туре бундеслиги — 1:0.

Единственный гол на 88-й минуте забил Дониэлл Мален.

В следующем туре дортмундцы в гостях сыграют с «Бохумом». Игра пройдет 26 августа. «Кельн» в этот же день на своем поле примет «Вольфсбург».