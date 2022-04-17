«Барселоне» через несколько дней сообщат, удастся ли подписать Левандовски

В ближайшие дни представители нападающего «Баварии» Роберта Левандовски встретятся с руководством мюнхенского клуба для обсуждения нового контракта, сообщает Diario Sport.

По информации источника, если «Бавария» не продлит соглашение с 33-летним поляком, то каталонский клуб предложит ему контракт на три года.

Отмечается, что и «Барселона», и нападающий убеждены, что их сотрудничество может стать плодотворным.

При этом клуб не собирается спешить с подписанием Левандовски и рассматривает и другие варианты усиления атаки.

Через несколько дней каталонцам сообщат, удастся ли подписать Левандовски.

В нынешнем Левандовски забил 47 мячей и отдал четыре результативные передачи в 41 матче за «Баварию». Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.