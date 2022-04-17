Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 11:15

«Барселоне» через несколько дней сообщат, удастся ли подписать Левандовски

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

В ближайшие дни представители нападающего «Баварии» Роберта Левандовски встретятся с руководством мюнхенского клуба для обсуждения нового контракта, сообщает Diario Sport.

По информации источника, если «Бавария» не продлит соглашение с 33-летним поляком, то каталонский клуб предложит ему контракт на три года.

Отмечается, что и «Барселона», и нападающий убеждены, что их сотрудничество может стать плодотворным.

При этом клуб не собирается спешить с подписанием Левандовски и рассматривает и другие варианты усиления атаки.

Через несколько дней каталонцам сообщат, удастся ли подписать Левандовски.

В нынешнем Левандовски забил 47 мячей и отдал четыре результативные передачи в 41 матче за «Баварию». Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/decision-final-fichaje-lewandowski-barca-13525872

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Локомотив

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Рома

П1

23%

1.93

X2

19%

1.93

Ф1 (0)

13%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
Роберт Левандовски
Футбол
ФК Бавария
ФК Барселона
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет, если приседать каждый день 20 раз?
У Валуева снегоболотоход, у Третьяка - шесть квартир и домов, а у Фетисова деньги. Названы самые богатые спортсмены-депутаты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Розе остался доволен матчем с «Вольфсбургом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 29 22 3 4 86-29 69
2
 Боруссия Д 30 20 3 7 76-43 63
3
 Байер 29 15 7 7 68-42 52
4
 РБ Лейпциг 29 15 6 8 64-31 51
5
 Фрайбург 30 14 9 7 49-34 51
6
 Кельн 30 12 10 8 44-44 46
7
 Хоффенхайм 29 13 5 11 50-45 44
8
 Унион Б 29 12 8 9 38-39 44
9
 Майнц 30 11 6 13 43-36 39
10
 Айнтрахт Ф 29 10 9 10 40-40 39
11
 Боруссия М 30 10 7 13 42-55 37
12
 Бохум 30 10 6 14 30-43 36
13
 Вольфсбург 30 10 4 16 34-51 34
14
 Аугсбург 30 8 8 14 34-47 32
15
 Герта 30 8 5 17 32-66 29
16
 Штутгарт 30 6 10 14 36-53 28
17
 Арминия 29 5 11 13 23-43 26
18
 Гр. Фюрт 29 3 7 19 24-72 16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
16.04 16:30
Аугсбург – Герта
 0 : 1
16.04 16:30
Боруссия Д – Вольфсбург
 6 : 1
16.04 16:30
Майнц – Штутгарт
 0 : 0
16.04 16:30
Фрайбург – Бохум
 3 : 0
16.04 19:30
Боруссия М – Кельн
 1 : 3
17.04 16:30
Арминия – Бавария
 - : -
17.04 18:30
Унион Б – Айнтрахт Ф
 - : -
17.04 18:30
Хоффенхайм – Гр. Фюрт
 - : -
17.04 20:30
Байер – РБ Лейпциг
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 32
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 18
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 11
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 26 2 3
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 25 1 6
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 24 1 5
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости