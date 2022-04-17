Главный тренер дортмундской «Боруссии» Розе остался доволен матчем с «Вольфсбургом»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе подвел итоги победного матча команды над «Вольфсбургом» (6:1) в 30-м туре бундеслиги.

«Боруссия» доминировала, игроки хорошо взаимодействовали. Мы наслаждались игрой и забивали. В целом, мы подарили болельщикам приятную субботу», — цитирует Розе Kicker.de.

В составе хозяев забили Роте, Витсель, Аканджии, Джан и Холанн, на счету которого дубль.

«Боруссия» набрала 63 очка и закрепилась на втором месте в турнирной таблице бундеслиги.