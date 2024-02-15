Тухель ответил на вопрос о своем будущем в «Баварии»
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель признался, что не переживает о своем будущем после поражения от «Лацио» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Нет, я не волнуюсь о своем будущем. Я бы хотел поговорить об игре. Вы уже задали вопрос, и я ответил: нет», — сказал Тухель на послематчевой пресс-конференции.
Ранее тренер прокомментировал поражение от «Лацио» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Ответная игра пройдет 5 марта в Германии. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.
15 февраля сообщалось, что следующие три матча станут решающими для Тухеля в «Баварии».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|21
|17
|4
|0
|55-14
|55
|
2
|Бавария
|21
|16
|2
|3
|59-22
|50
|
3
|Штутгарт
|21
|14
|1
|6
|49-27
|43
|
4
|Боруссия Д
|21
|11
|7
|3
|43-26
|40
|
5
|РБ Лейпциг
|21
|11
|4
|6
|46-28
|37
|
6
|Айнтрахт Ф
|21
|8
|8
|5
|31-25
|32
|
7
|Вердер
|22
|8
|5
|9
|31-34
|29
|
8
|Фрайбург
|21
|8
|4
|9
|26-37
|28
|
9
|Хоффенхайм
|21
|7
|6
|8
|38-40
|27
|
10
|Хайденхайм
|21
|7
|6
|8
|30-36
|27
|
11
|Аугсбург
|21
|5
|8
|8
|31-39
|23
|
12
|Вольфсбург
|21
|6
|5
|10
|25-33
|23
|
13
|Боруссия М
|21
|5
|7
|9
|36-41
|22
|
14
|Бохум
|21
|4
|10
|7
|23-39
|22
|
15
|Унион Б
|21
|6
|3
|12
|20-35
|21
|
16
|Кельн
|22
|3
|7
|12
|15-36
|16
|
17
|Майнц
|21
|1
|9
|11
|16-35
|12
|
18
|Дармштадт
|21
|2
|6
|13
|22-49
|12
|16.02
|22:30
|
Кельн – Вердер
|0 : 1
|17.02
|17:30
|
Дармштадт – Штутгарт
|- : -
|17.02
|17:30
|
Хайденхайм – Байер
|- : -
|17.02
|17:30
|
Хоффенхайм – Унион Б
|- : -
|17.02
|17:30
|
Майнц – Аугсбург
|- : -
|17.02
|17:30
|
Вольфсбург – Боруссия Д
|- : -
|17.02
|20:30
|
РБ Лейпциг – Боруссия М
|- : -
|18.02
|17:30
|
Фрайбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|18.02
|19:30
|
Бохум – Бавария
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|24
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|15
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|9
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|18
|2
|5
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|17
|1
|2
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|16
|1
|5