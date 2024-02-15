Тухель ответил на вопрос о своем будущем в «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель признался, что не переживает о своем будущем после поражения от «Лацио» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нет, я не волнуюсь о своем будущем. Я бы хотел поговорить об игре. Вы уже задали вопрос, и я ответил: нет», — сказал Тухель на послематчевой пресс-конференции.

Ранее тренер прокомментировал поражение от «Лацио» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ответная игра пройдет 5 марта в Германии. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

15 февраля сообщалось, что следующие три матча станут решающими для Тухеля в «Баварии».