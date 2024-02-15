Следующие три матча станут решающими для Тухеля в «Баварии»
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель может покинуть клуб в скором времени, сообщает журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети Х (ранее Twitter).
По данным источника, следующие три игры станут для немца решающими. Руководство надеется, что Тухель сможет поправить нынешнее положение и победит с командой в ближайших матчах. «Баварии» предстоит встретится с «Бохумом», «РБ Лейпциг» и «Фрайбургом».
Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Его контракт рассчитан до 2025 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|21
|17
|4
|0
|55-14
|55
|
2
|Бавария
|21
|16
|2
|3
|59-22
|50
|
3
|Штутгарт
|21
|14
|1
|6
|49-27
|43
|
4
|Боруссия Д
|21
|11
|7
|3
|43-26
|40
|
5
|РБ Лейпциг
|21
|11
|4
|6
|46-28
|37
|
6
|Айнтрахт Ф
|21
|8
|8
|5
|31-25
|32
|
7
|Вердер
|22
|8
|5
|9
|31-34
|29
|
8
|Фрайбург
|21
|8
|4
|9
|26-37
|28
|
9
|Хоффенхайм
|21
|7
|6
|8
|38-40
|27
|
10
|Хайденхайм
|21
|7
|6
|8
|30-36
|27
|
11
|Аугсбург
|21
|5
|8
|8
|31-39
|23
|
12
|Вольфсбург
|21
|6
|5
|10
|25-33
|23
|
13
|Боруссия М
|21
|5
|7
|9
|36-41
|22
|
14
|Бохум
|21
|4
|10
|7
|23-39
|22
|
15
|Унион Б
|21
|6
|3
|12
|20-35
|21
|
16
|Кельн
|22
|3
|7
|12
|15-36
|16
|
17
|Майнц
|21
|1
|9
|11
|16-35
|12
|
18
|Дармштадт
|21
|2
|6
|13
|22-49
|12
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.02
|22:30
|
Кельн – Вердер
|0 : 1
|17.02
|17:30
|
Дармштадт – Штутгарт
|- : -
|17.02
|17:30
|
Хайденхайм – Байер
|- : -
|17.02
|17:30
|
Хоффенхайм – Унион Б
|- : -
|17.02
|17:30
|
Майнц – Аугсбург
|- : -
|17.02
|17:30
|
Вольфсбург – Боруссия Д
|- : -
|17.02
|20:30
|
РБ Лейпциг – Боруссия М
|- : -
|18.02
|17:30
|
Фрайбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|18.02
|19:30
|
Бохум – Бавария
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|24
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|15
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|9
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|18
|2
|5
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|17
|1
|2
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|16
|1
|5
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