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15 февраля, 14:39

Следующие три матча станут решающими для Тухеля в «Баварии»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель может покинуть клуб в скором времени, сообщает журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети Х (ранее Twitter).

По данным источника, следующие три игры станут для немца решающими. Руководство надеется, что Тухель сможет поправить нынешнее положение и победит с командой в ближайших матчах. «Баварии» предстоит встретится с «Бохумом», «РБ Лейпциг» и «Фрайбургом».

Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Его контракт рассчитан до 2025 года.

ФК Бавария
Томас Тухель
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Мюллер ответил на вопрос о возможной отставке Тухеля

Руководство «Баварии» поддерживает Тухеля
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 21 17 4 0 55-14 55
2
 Бавария 21 16 2 3 59-22 50
3
 Штутгарт 21 14 1 6 49-27 43
4
 Боруссия Д 21 11 7 3 43-26 40
5
 РБ Лейпциг 21 11 4 6 46-28 37
6
 Айнтрахт Ф 21 8 8 5 31-25 32
7
 Вердер 22 8 5 9 31-34 29
8
 Фрайбург 21 8 4 9 26-37 28
9
 Хоффенхайм 21 7 6 8 38-40 27
10
 Хайденхайм 21 7 6 8 30-36 27
11
 Аугсбург 21 5 8 8 31-39 23
12
 Вольфсбург 21 6 5 10 25-33 23
13
 Боруссия М 21 5 7 9 36-41 22
14
 Бохум 21 4 10 7 23-39 22
15
 Унион Б 21 6 3 12 20-35 21
16
 Кельн 22 3 7 12 15-36 16
17
 Майнц 21 1 9 11 16-35 12
18
 Дармштадт 21 2 6 13 22-49 12
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
16.02 22:30
Кельн – Вердер
 0 : 1
17.02 17:30
Дармштадт – Штутгарт
 - : -
17.02 17:30
Хайденхайм – Байер
 - : -
17.02 17:30
Хоффенхайм – Унион Б
 - : -
17.02 17:30
Майнц – Аугсбург
 - : -
17.02 17:30
Вольфсбург – Боруссия Д
 - : -
17.02 20:30
РБ Лейпциг – Боруссия М
 - : -
18.02 17:30
Фрайбург – Айнтрахт Ф
 - : -
18.02 19:30
Бохум – Бавария
 - : -
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 24
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 17
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 15
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 9
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 9
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 18 2 5
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 17 1 2
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 16 1 5
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