Следующие три матча станут решающими для Тухеля в «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель может покинуть клуб в скором времени, сообщает журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети Х (ранее Twitter).

По данным источника, следующие три игры станут для немца решающими. Руководство надеется, что Тухель сможет поправить нынешнее положение и победит с командой в ближайших матчах. «Баварии» предстоит встретится с «Бохумом», «РБ Лейпциг» и «Фрайбургом».

Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Его контракт рассчитан до 2025 года.