Спортивный директор «Баварии» Фройнд — о Тухеле: «Наша цель — найти выход из этой ситуации»

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд ответил на вопрос о положении главного тренера команды Томаса Тухеля.

«Конечно, он борется с ситуацией, которая очень сложна для всех нас. Наша цель — вместе найти выход из этой ситуации. Мы все в одной лодке», — цитирует Фройнда журналист Керри Хау.

«Бавария» 14 февраля на выезде проиграла «Лацио» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. До этого мюнхенцы разгромно уступили «Байеру» (0:3) в 21-м туре немецкой бундеслиги.

Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года.