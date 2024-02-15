Тухель: «Не могу сказать, что «Лацио» выиграл матч. Скорее «Бавария» его проиграла»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Лацио» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы разочарованы и злы из-за поражения. Не могу сказать, что «Лацио» выиграл матч. Скорее мы его проиграли. Не знаю, почему мы потеряли уверенность во втором тайме, но мы ее потеряли и пропустили. Я не могу это объяснить. В перерыве мы дали команде указание играть с той же интенсивностью и идти вперед еще смелее, но с началом второго тайма мы как будто потеряли свое лицо.

Есть вещи, над которыми нам надо поработать. В первом тайме мы создали несколько хороших моментов и один большой момент с Джамалом [Мусиалой], но в итоге не нанесли ни одного удара в створ. Ясно, что с такой статистикой невозможно победить в игре. Но у нас есть ответный поединок. В сочетании с последним результатом наши перспективы не выглядят хорошо, но мы продолжим усердно работать», — приводит официальный сайт УЕФА слова Тухеля.

Ответная игра пройдет 5 марта в Германии. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.