Мюллер ответил на вопрос о возможной отставке Тухеля

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер не стал говорить о возможной отставке главного тренера команды Томаса Тухеля после поражения в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (1:0).

«Мы, игроки, не те люди, которым стоит об этом говорить. Это слегка неуважительно. Результаты на данный момент не очень хорошие. Все в «Баварии» работают над тем, чтобы преодолеть это. Мы держимся вместе», — приводит слова Мюллера Sky Sports.

Ответная игра пройдет 5 марта в Германии. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.