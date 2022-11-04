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Сегодня, 14:38

Три немецких клуба претендуют на полузащитника «Интера» Гозенса

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Интера» Робин Гозенс в зимнее трансферное окно может вернуться в Германию, сообщает Kicker.

Помимо «Байера», проявляющего интерес к 28-летнему игроку с лета, в подписании заинтересованы менхенгладбахская «Боруссия» и «Айнтрахт». Все три клуба могут предложить «Интеру» вариант с арендой, предусматривающий возможность последующего выкупа.

В текущем сезоне Гозенс отыграл 15 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, всего четыре раза выйдя в стартовом составе. На счету 28-летнего немецкого футболиста один забитый мяч.

Трансферная стоимость хавбека, согласно Transfermarkt, составляет 22 миллиона евро.

Робин Гозенс
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Байер
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Интер (Интернационале)
0
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И В Н П +/- О
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 Унион Б 12 8 2 2 21-9 26
2
 Бавария 12 7 4 1 38-10 25
3
 Фрайбург 12 7 3 2 18-13 24
4
 Боруссия Д 12 7 1 4 20-15 22
5
 Айнтрахт Ф 12 6 2 4 25-20 20
6
 РБ Лейпциг 12 5 4 3 22-18 19
7
 Хоффенхайм 12 5 3 4 18-13 18
8
 Майнц 12 5 3 4 18-19 18
9
 Вердер 12 5 3 4 21-18 18
10
 Кельн 12 4 5 3 20-23 17
11
 Боруссия М 12 4 4 4 20-19 16
12
 Вольфсбург 12 3 5 4 17-19 14
13
 Аугсбург 12 4 2 6 15-21 14
14
 Герта 12 2 5 5 14-17 11
15
 Штутгарт 12 2 5 5 15-21 11
16
 Байер 12 2 3 7 16-25 9
17
 Бохум 12 2 1 9 11-32 7
18
 Шальке 12 1 3 8 11-28 6
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5.11 17:30
Аугсбург – Айнтрахт Ф
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Боруссия Д – Бохум
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