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Сегодня, 14:10

Вратарь «Баварии» Нойер признался, что перенес три операции из-за рака кожи

Анна Горшкова
Корреспондент
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Мануэль Нойер.
Фото AFP

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер рассказал, что перенес три операции из-за рака кожи.

«У меня очень личная история, когда дело касается кожных заболеваний. У меня был рак кожи на лице, который мне уже пришлось оперировать три раза. Поэтому я уделяю особое внимания защите от солнца, так как я все время тренируюсь на открытом воздухе и люблю проводить свободное время на природе», — приводит слова Нойера Sport1.de.

Отметим, что из-за болезни голкипер «Баварии» несколько месяцев проходил со шрамом на лице и носил пластырь под правым глазом.

36-летний Нойер играет за «Баварию» с 2011 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 13 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей и шесть игр отстоял на ноль.

Источник: https://www.sport1.de/news/fussball/bundesliga/2022/11/hautkrebs-bei-manuel-neuer-bayern-torhuter-enthullt-erkrankung-und-mehrere-operationen

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⚽ Футбол. ЛЧ
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ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
Мануэль Нойер
ФК Бавария
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Унион Б 12 8 2 2 21-9 26
2
 Бавария 12 7 4 1 38-10 25
3
 Фрайбург 12 7 3 2 18-13 24
4
 Боруссия Д 12 7 1 4 20-15 22
5
 Айнтрахт Ф 12 6 2 4 25-20 20
6
 РБ Лейпциг 12 5 4 3 22-18 19
7
 Хоффенхайм 12 5 3 4 18-13 18
8
 Майнц 12 5 3 4 18-19 18
9
 Вердер 12 5 3 4 21-18 18
10
 Кельн 12 4 5 3 20-23 17
11
 Боруссия М 12 4 4 4 20-19 16
12
 Вольфсбург 12 3 5 4 17-19 14
13
 Аугсбург 12 4 2 6 15-21 14
14
 Герта 12 2 5 5 14-17 11
15
 Штутгарт 12 2 5 5 15-21 11
16
 Байер 12 2 3 7 16-25 9
17
 Бохум 12 2 1 9 11-32 7
18
 Шальке 12 1 3 8 11-28 6
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4.11 22:30
Боруссия М – Штутгарт
 - : -
5.11 17:30
Аугсбург – Айнтрахт Ф
 - : -
5.11 17:30
Боруссия Д – Бохум
 - : -
5.11 17:30
Герта – Бавария
 - : -
5.11 17:30
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
 - : -
5.11 17:30
Майнц – Вольфсбург
 - : -
5.11 20:30
Вердер – Шальке
 - : -
6.11 17:30
Байер – Унион Б
 - : -
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Вердер

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Маркус Тюрам

Боруссия М

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Алассан Плеа

Алассан Плеа

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Аугсбург

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