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Сегодня, 19:29

Нойер восстановился после травмы и сможет сыграть с «Гертой»

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер Мануэль Нойер восстановился от травмы плеча. Он вернется в стартовый состав «Баварии» в матче 13-го тура чемпионата Германии с «Гертой», сообщает Kicker.

Ранее вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер рассказал, что перенес три операции из-за рака кожи.

В текущем сезоне он сыграл 13 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей и шесть игр отстоял на ноль.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Мануэль Нойер
ФК Бавария
ФК Герта
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 Унион Б 12 8 2 2 21-9 26
2
 Бавария 12 7 4 1 38-10 25
3
 Фрайбург 12 7 3 2 18-13 24
4
 Боруссия Д 12 7 1 4 20-15 22
5
 Айнтрахт Ф 12 6 2 4 25-20 20
6
 РБ Лейпциг 12 5 4 3 22-18 19
7
 Хоффенхайм 12 5 3 4 18-13 18
8
 Майнц 12 5 3 4 18-19 18
9
 Вердер 12 5 3 4 21-18 18
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 Кельн 12 4 5 3 20-23 17
11
 Боруссия М 12 4 4 4 20-19 16
12
 Вольфсбург 12 3 5 4 17-19 14
13
 Аугсбург 12 4 2 6 15-21 14
14
 Герта 12 2 5 5 14-17 11
15
 Штутгарт 12 2 5 5 15-21 11
16
 Байер 12 2 3 7 16-25 9
17
 Бохум 12 2 1 9 11-32 7
18
 Шальке 12 1 3 8 11-28 6
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4.11 22:30
Боруссия М – Штутгарт
 - : -
5.11 17:30
Аугсбург – Айнтрахт Ф
 - : -
5.11 17:30
Боруссия Д – Бохум
 - : -
5.11 17:30
Герта – Бавария
 - : -
5.11 17:30
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
 - : -
5.11 17:30
Майнц – Вольфсбург
 - : -
5.11 20:30
Вердер – Шальке
 - : -
6.11 17:30
Байер – Унион Б
 - : -
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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 9
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 9
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 8
П
Рандаль Коло Муани

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Айнтрахт Ф

 7
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Боруссия М

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Доминик Собослои

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