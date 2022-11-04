Нойер восстановился после травмы и сможет сыграть с «Гертой»

Голкипер Мануэль Нойер восстановился от травмы плеча. Он вернется в стартовый состав «Баварии» в матче 13-го тура чемпионата Германии с «Гертой», сообщает Kicker.

Ранее вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер рассказал, что перенес три операции из-за рака кожи.

В текущем сезоне он сыграл 13 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей и шесть игр отстоял на ноль.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.