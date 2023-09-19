Терзич рассказал о настрое дортмундской «Боруссии» на матч с «ПСЖ»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич рассказал, что думает о предстоящем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Знаем, что очень важно начать групповой этап с победы. В матче с «ПСЖ» это сделать трудно, но у нас есть все необходимое для этого. «ПСЖ» играет в доминирующий футбол. Мы должны правильно действовать во время владения мячом. Нужно быть крайне сконцентрированными, а также опасными на протяжении всех 90 минут матча», — цитирует Терзича официальный сайт УЕФА.

Встреча команд состоится сегодня, 19 сентября. Начало матча — в 22.00 мск.