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Сегодня, 12:50

Хуммельс может завершить карьеру в конце сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс задумывается о завершении карьеры по окончании сезона, сообщает Bild.

Контракт 34-летнего немца с «Боруссией» истекает летом следующего года. Люди из окружения защитника сообщают, что он может уйти из футбола после окончания контракта.

Хуммельс выступает за «Боруссию» с 2019 года. Ранее он уже играл за дортмундцев с 2008 по 2016 годы. Кроме того, он выступал за «Баварию».

В текущем сезоне защитник провел 4 матча, в которых отличился двумя забитыми мячами.

Матс Хуммельс
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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 Байер 4 3 1 0 13-5 10
2
 Бавария 4 3 1 0 11-4 10
3
 РБ Лейпциг 4 3 0 1 13-4 9
4
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5
 Хоффенхайм 4 3 0 1 10-6 9
6
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7
 Боруссия Д 4 2 2 0 8-5 8
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 Унион Б 4 2 0 2 9-7 6
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12
 Вердер 4 1 0 3 6-9 3
13
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14
 Боруссия М 4 0 2 2 8-12 2
15
 Аугсбург 4 0 2 2 7-12 2
16
 Кельн 4 0 1 3 3-7 1
17
 Дармштадт 4 0 1 3 5-13 1
18
 Майнц 4 0 1 3 3-12 1
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