Хуммельс может завершить карьеру в конце сезона
Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс задумывается о завершении карьеры по окончании сезона, сообщает Bild.
Контракт 34-летнего немца с «Боруссией» истекает летом следующего года. Люди из окружения защитника сообщают, что он может уйти из футбола после окончания контракта.
Хуммельс выступает за «Боруссию» с 2019 года. Ранее он уже играл за дортмундцев с 2008 по 2016 годы. Кроме того, он выступал за «Баварию».
В текущем сезоне защитник провел 4 матча, в которых отличился двумя забитыми мячами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|
2
|Бавария
|4
|3
|1
|0
|11-4
|10
|
3
|РБ Лейпциг
|4
|3
|0
|1
|13-4
|9
|
4
|Штутгарт
|4
|3
|0
|1
|14-6
|9
|
5
|Хоффенхайм
|4
|3
|0
|1
|10-6
|9
|
6
|Вольфсбург
|4
|3
|0
|1
|7-5
|9
|
7
|Боруссия Д
|4
|2
|2
|0
|8-5
|8
|
8
|Унион Б
|4
|2
|0
|2
|9-7
|6
|
9
|Айнтрахт Ф
|4
|1
|3
|0
|4-3
|6
|
10
|Фрайбург
|4
|2
|0
|2
|5-10
|6
|
11
|Хайденхайм
|4
|1
|1
|2
|8-9
|4
|
12
|Вердер
|4
|1
|0
|3
|6-9
|3
|
13
|Бохум
|4
|0
|3
|1
|4-9
|3
|
14
|Боруссия М
|4
|0
|2
|2
|8-12
|2
|
15
|Аугсбург
|4
|0
|2
|2
|7-12
|2
|
16
|Кельн
|4
|0
|1
|3
|3-7
|1
|
17
|Дармштадт
|4
|0
|1
|3
|5-13
|1
|
18
|Майнц
|4
|0
|1
|3
|3-12
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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6 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.09
|21:30
|
Штутгарт – Дармштадт
|- : -
|23.09
|16:30
|
Аугсбург – Майнц
|- : -
|23.09
|16:30
|
Боруссия М – РБ Лейпциг
|- : -
|23.09
|16:30
|
Бавария – Бохум
|- : -
|23.09
|16:30
|
Боруссия Д – Вольфсбург
|- : -
|23.09
|16:30
|
Унион Б – Хоффенхайм
|- : -
|23.09
|19:30
|
Вердер – Кельн
|- : -
|24.09
|16:30
|
Байер – Хайденхайм
|- : -
|24.09
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|8
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|5
|
|
Кевин Беренс
Унион Б
|4
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|4
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|3
|
|
Альфонсо Дэйвис
Бавария
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|4
|1
|1
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|3
|1
|0
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