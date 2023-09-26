Гвардиола: «Думать о титулах в конце сентября — ошибка»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об амбициях своих игроков.

«Приятно иметь амбиции, но я говорю игрокам, что амбиции заключаются в следующей игре. Прямо сейчас, в конце сентября, думать о титулах — ошибка», — цитирует Гвардиолу BBC.

«Манчестер Сити» с 18 очками лидирует в АПЛ после 6 туров, опережая «Ливерпуль», занимающий второе место, на 2 очка. В групповой стадии Лиге чемпионов «горожане» стартовали с победы над «Црвеной Звездой» (3:1).