Спортивный директор «Байера» дал оценку трансферу Азмуна

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес прокомментировал оформление трансфера нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

«Мы очень довольны тем, что у нас сложился такой конструктивный диалог с «Зенитом». Теперь мы можем рассчитывать на Сердара. Он усилит нашу атаку и придаст новой толчок развитию команды», — приводит слова Рольфеса сайт немецкого клуба.

Азмун договорился с «Байером» 22 января. Форвард должен был присоединиться к новому клубу летом 2022-го.

Но 30 января было объявлено, что иранский нападающий «Зенита» покинет петербургский клуб досрочно.