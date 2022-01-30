Сердар Азмун выступил с обращением к болельщикам немецкого «Байер»

Нападающий Сердар Азмун выступил с коротким обращением к болельщикам немецкого «Байер».

«Приветствую, фанаты «Байера-04». Я очень рад, что перешел в Леверкузен. Скоро увидимся», — сказал Азмун.

30 января «Зенит» объявил о досрочном переходе иранского нападающего Сердара Азмуна в «Байер» из Леверкузена.

22 января «Байер» объявил о подписании контракта с Азмуном, который должен был вступить в силу по окончании текущего сезона, когда прекратит действовать соглашение между игроком и «Зенитом».