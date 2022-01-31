«Бавария» активизировала переговоры по продлению контракта с Левандовски

«Бавария» ведет активные переговоры по продлению контракта с нападающим Робертом Левандовски, сообщает Sky Germany.

Действующий контракт Левандовски с «Баварией» истекает в 2023 году. Ранее 33-летний игрок заявлял, что планирует провести еще четыре года на профессиональном уровне.

В текущем сезоне Левандовски забил 34 гола в 27 матчах во всех турнирах. В январе он получил приз лучшему игроку года по версии ФИФА.