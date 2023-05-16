«Реал» готовит официальное предложение по Беллингему

«Реал» планирует направить в дортмундскую «Боруссию» официальный запрос по трансферу Джуда Беллингема, утверждает Фабрицио Романо.

По информации источника, «Реал» уже согласовал условия потенциального контракта с самим игроком, а теперь планирует договориться с дортмундцами. Отмечается, что сроки переговоров зависят от гонки за титул в бундеслиге.

В текущем сезоне 19-летний полузащитник сыграл в 42 играх во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач.