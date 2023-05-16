«Брентфорд» заплатит за голкипера «Фрайбурга» Флеккена 13 миллионов евро

Вратарь «Фрайбурга» Марк Флеккен продолжит карьеру в «Брентфорде», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, «Брентфорд» активирует опцию выкупа, прописанную в контракте Флеккена с «Фрайбургом», в размере 13 миллионов евро.

Флеккен выступает за «Фрайбург» с 2018 года. В текущем сезоне 29-летний голкипер провел 42 матча во всех турнирах, пропустил 54 мяча и 15 раз отстоял на ноль.