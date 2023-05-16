Рафаэл Геррейру близок к уходу из «Боруссии»

Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру может покинуть команду летом, сообщает Sport1.

Контракт 29-летнего португальца с дортмундцами истекает в конце сезона. Клуб предложил ему новое соглашение, но не получил от игрока ответа.

Геррейру выступает за «Боруссию» с 2016 года. В текущем сезоне на его счету 34 матча во всех турнирах, 5 голов и 14 голевых передач.