Рангник — об отказе возглавить «Баварию»: «Я доверился своей интуиции»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник объяснил свое решение отказаться возглавить «Баварию» по окончании сезона.

2 мая 65-летний специалист заявил, что не готов принять предложение мюнхенской команды.

«Мы очень много времени и сил вложили в сборную Австрии. Я не мог поставить все это под угрозу ни при каких обстоятельствах. Я доверился своей интуиции, прислушался к своему сердцу и решил остаться здесь. На мой взгляд, это было правильное решение», — цитирует Рангника Sky Sport Austria.

Рангник возглавил сборную Австрии летом 2022 года. Под его руководством национальная команда одержала 12 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений. Контракт рассчитан до 31 июля 2026-го.

Австрийцы вышли в финальную часть чемпионата Европы-2024, где сыграют в одной группе с Францией, Польшей и Нидерландами.

В феврале «Бавария» объявила об уходе Томаса Тухеля с поста главного тренера команды по окончании сезона-2023/24.