«Штутгарт» близок к подписанию Диля из «Кельна»

Форвард «Кельна» Джастин Диль продолжит карьеру в другом клубе, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, 19-летний немец близок к переходу в «Штутгарт». Игрок перейдет в качестве свободного агента, а его контракт будет рассчитан до 2029 года.

В текущем сезоне Диль провел 7 матчей в чемпионате Германии и не отметился результативными действиями. За молодежную команду 12 голов и сделал 9 результативных передач в 19 матчах.