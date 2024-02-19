Горецка о неудачах «Баварии»: «Мы как будто в фильме ужасов»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка прокомментировал поражение от «Бохума» (2:3) в матче 22-го тура чемпионата Германии и поделился мнением о последних неудачах своей команды.

«Мы как будто в фильме ужасов. Все идет не в нашу пользу. В конце матча с «Бохумом» мы сделали все, что в наших силах, так что нас нельзя обвинить в отсутствии желания», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Горецки.

Поражение от «Бохума» стало для «Баварии» вторым подряд в чемпионате Германии и третьим подряд во всех турнирах.

Мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице бундеслиги с 50 очками в 22 матчах. Отставание от лидирующего «Байера» составляет 8 очков.