Зидан может сменить Тухеля в «Баварии»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «Баварию», утверждает Corriere dello Sport.

«Бавария» потерпела поражения в трех последних матчах. Команда Томаса Тухеля уступила «Байеру» (0:3) и «Бохуму» (2:3) в бундеслиге, а также проиграла «Лацио» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

По информации источника, руководство мюнхенцев связалось с 51-летним французом еще перед поражением от «Лацио». Утверждается, что в клубе уже приняли решение об увольнении Тухеля, но остается вопросом, покинет ли он команду до конца сезона.

Зидан является безработным с лета 2021 года, когда он во второй раз в тренерской карьере покинул «Реал».