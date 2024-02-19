Тухель заявил, что чувствует поддержку со стороны руководства «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заявил, что чувствует поддержку со стороны руководства клуба, несмотря на три поражения подряд.

«Я чувствую поддержку, у нас хорошие отношения с генеральным директором клуба Яном Кристианом Дризеном. Он понимает, как сильно меня расстраивает текущее положение дел и как сильно мы выкладываемся, чтобы все исправить», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Тухеля.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги с 50 очками. Команда отстает от лидирующего «Байера» на 8 очков.

Томас Тухель возглавляет «Баварию» с марта 2023 года. Контракт 50-летнего немца с мюнхенцами действует до конца июня 2025 года.