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Сегодня, 13:02

Полузащитник «Баварии» Мусиала назвал Месси своим кумиром

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала назвал форварда «ПСЖ» Лионеля Месси своим кумиром.

«Мой кумир? Снова назову Месси. Он забил столько голов, выиграл столько трофеев... И он никогда не менялся — оставался верным своим принципам и образу жизни. Для себя я хочу того же», — приводит слова Мусиалы As.

19-летний футболист в текущем сезоне сыграл за «Баварию» 16 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач. В составе команды Мусиала уже дважды выиграл чемпионат Германии и Суперкубок страны, а также один раз Суперкубок УЕФА.

Источник: https://as.com/futbol/champions/musiala-me-hubiera-gustado-ganar-el-golden-boy-pero-gavi-lo-merecia-n/

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Лионель Месси
ФК Бавария
Джамал Мусиала
1
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Унион Б 11 7 2 2 19-8 23
2
 Бавария 11 6 4 1 32-8 22
3
 Фрайбург 11 6 3 2 16-13 21
4
 Айнтрахт Ф 11 6 2 3 24-18 20
5
 Боруссия Д 11 6 1 4 18-14 19
6
 Майнц 11 5 3 3 16-13 18
7
 Хоффенхайм 11 5 2 4 17-12 17
8
 Боруссия М 11 4 4 3 19-17 16
9
 Кельн 11 4 4 3 19-22 16
10
 РБ Лейпциг 11 4 4 3 20-18 16
11
 Вердер 11 4 3 4 20-18 15
12
 Аугсбург 11 4 2 5 14-19 14
13
 Герта 11 2 5 4 14-16 11
14
 Вольфсбург 11 2 5 4 13-19 11
15
 Байер 11 2 3 6 16-23 9
16
 Штутгарт 11 1 5 5 13-20 8
17
 Бохум 11 2 1 8 11-28 7
18
 Шальке 11 1 3 7 11-26 6
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
28.10 21:30
Вердер – Герта
 - : -
29.10 16:30
Бавария – Майнц
 - : -
29.10 16:30
РБ Лейпциг – Байер
 - : -
29.10 16:30
Штутгарт – Аугсбург
 - : -
29.10 16:30
Вольфсбург – Бохум
 - : -
29.10 19:30
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
 - : -
30.10 17:30
Унион Б – Боруссия М
 - : -
30.10 19:30
Шальке – Фрайбург
 - : -
30.10 21:30
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 8
Кристофер Нкунку

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РБ Лейпциг

 8
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

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П
Рандаль Коло Муани

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Айнтрахт Ф

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Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

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