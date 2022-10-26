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Сегодня, 12:26

В «Динамо» заявили, что никогда не рассматривали идею с трансфером Азмуна

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Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему «Байера» Сердару Азмуну.

«Правда ли, что «Динамо» пыталось купить Азмуна? Нет, никогда не рассматривали. Это кто-то придумал, у нас своих игроков вполне достаточно — молодые, интересные», — приводит слова Степашина «РБ Спорт».

27-летний иранец перешел в «Байер» из «Зенита» в январе 2022 года. В России он также играл за «Рубин» и «Ростов». Контракт нападающего с леверкузенским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Азмун провел за «Байер» 11 матчей и отдал две результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-stepashin-dinamo-nikogda-ne-rassmatrivalo-azmuna/

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19%

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17%

2.13

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11%

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Манчестер Сити 0
Матч завершен

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26%

1.54

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25%

1.62
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Реал 2
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Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Сердар Азмун
ФК Байер
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Сергей Степашин
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Унион Б 11 7 2 2 19-8 23
2
 Бавария 11 6 4 1 32-8 22
3
 Фрайбург 11 6 3 2 16-13 21
4
 Айнтрахт Ф 11 6 2 3 24-18 20
5
 Боруссия Д 11 6 1 4 18-14 19
6
 Майнц 11 5 3 3 16-13 18
7
 Хоффенхайм 11 5 2 4 17-12 17
8
 Боруссия М 11 4 4 3 19-17 16
9
 Кельн 11 4 4 3 19-22 16
10
 РБ Лейпциг 11 4 4 3 20-18 16
11
 Вердер 11 4 3 4 20-18 15
12
 Аугсбург 11 4 2 5 14-19 14
13
 Герта 11 2 5 4 14-16 11
14
 Вольфсбург 11 2 5 4 13-19 11
15
 Байер 11 2 3 6 16-23 9
16
 Штутгарт 11 1 5 5 13-20 8
17
 Бохум 11 2 1 8 11-28 7
18
 Шальке 11 1 3 7 11-26 6
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28.10 21:30
Вердер – Герта
 - : -
29.10 16:30
Бавария – Майнц
 - : -
29.10 16:30
РБ Лейпциг – Байер
 - : -
29.10 16:30
Штутгарт – Аугсбург
 - : -
29.10 16:30
Вольфсбург – Бохум
 - : -
29.10 19:30
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
 - : -
30.10 17:30
Унион Б – Боруссия М
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Шальке – Фрайбург
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