«Бавария» интересуется Гюндоганом
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в «Баварии». Об этом сообщает журналист Грэм Бейлив своих соцсетях.
По информации источника, Гюндоган заинтересован в возвращении в Германию, однако не станет принимать решение до окончания чемпионата мира в Катаре. Отмечается, что руководство «Манчестер Сити» также намерены продлить контракт с хавбеком.
32-летний немец присоединился к «Манчестер Сити» в 2016 году и провел за английский клуб 268 матчей, забил 51 мяч и отдал 34 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Унион Б
|11
|7
|2
|2
|19-8
|23
|
2
|Бавария
|11
|6
|4
|1
|32-8
|22
|
3
|Фрайбург
|11
|6
|3
|2
|16-13
|21
|
4
|Айнтрахт Ф
|11
|6
|2
|3
|24-18
|20
|
5
|Боруссия Д
|11
|6
|1
|4
|18-14
|19
|
6
|Майнц
|11
|5
|3
|3
|16-13
|18
|
7
|Хоффенхайм
|11
|5
|2
|4
|17-12
|17
|
8
|Боруссия М
|11
|4
|4
|3
|19-17
|16
|
9
|Кельн
|11
|4
|4
|3
|19-22
|16
|
10
|РБ Лейпциг
|11
|4
|4
|3
|20-18
|16
|
11
|Вердер
|11
|4
|3
|4
|20-18
|15
|
12
|Аугсбург
|11
|4
|2
|5
|14-19
|14
|
13
|Герта
|11
|2
|5
|4
|14-16
|11
|
14
|Вольфсбург
|11
|2
|5
|4
|13-19
|11
|
15
|Байер
|11
|2
|3
|6
|16-23
|9
|
16
|Штутгарт
|11
|1
|5
|5
|13-20
|8
|
17
|Бохум
|11
|2
|1
|8
|11-28
|7
|
18
|Шальке
|11
|1
|3
|7
|11-26
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|28.10
|21:30
|
Вердер – Герта
|- : -
|29.10
|16:30
|
Бавария – Майнц
|- : -
|29.10
|16:30
|
РБ Лейпциг – Байер
|- : -
|29.10
|16:30
|
Штутгарт – Аугсбург
|- : -
|29.10
|16:30
|
Вольфсбург – Бохум
|- : -
|29.10
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
|- : -
|30.10
|17:30
|
Унион Б – Боруссия М
|- : -
|30.10
|19:30
|
Шальке – Фрайбург
|- : -
|30.10
|21:30
|
Кельн – Хоффенхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|8
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|8
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|8
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|6
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|5
|
|
Мергим Бериша
Аугсбург
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|11
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|9
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|9
|1
|2
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