Зюле заявил, что не чувствовал должной поддержки и уважения в «Баварии»

Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Никлас Зюле признался, что не чувствовал от мюнхенской «Баварии» должной поддержки и уважения.

«Во время моей карьеры в «Баварии», несмотря на все мои успехи, мне не всегда оказывали знаки уважения, которое я заслуживал. Когда я приступил к переговорам с «Боруссией», сразу почувствовал себя в своей тарелке», — приводит слова защитника Bayer & Germany.

Напомним, Зюле покинул «Баварию» и перешел в дортмундскую «Боруссию» по окончанию сезона-2021/2022 в статусе свободного агента.