Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 17:55

Зюле заявил, что не чувствовал должной поддержки и уважения в «Баварии»

Защитник Никлас Зюле объяснил причины ухода из «Баварии» в «Боруссию»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Никлас Зюле признался, что не чувствовал от мюнхенской «Баварии» должной поддержки и уважения.

«Во время моей карьеры в «Баварии», несмотря на все мои успехи, мне не всегда оказывали знаки уважения, которое я заслуживал. Когда я приступил к переговорам с «Боруссией», сразу почувствовал себя в своей тарелке», — приводит слова защитника Bayer & Germany.

Напомним, Зюле покинул «Баварию» и перешел в дортмундскую «Боруссию» по окончанию сезона-2021/2022 в статусе свободного агента.

Никлас Зюле
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые необходимо употреблять в жару
Учеба, спортроты, незаконная отсрочка. Как российские спортсмены решают вопросы со службой в армии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Яя Туре: «Надеюсь, Мане выиграет «Золотой мяч»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
4
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
5
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
6
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
7
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
8
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
9
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
14
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
15
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
16
 Герта 0 0 0 0 0-0 0
17
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
18
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.08 21:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 - : -
6.08 16:30
Аугсбург – Фрайбург
 - : -
6.08 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 - : -
6.08 16:30
Бохум – Майнц
 - : -
6.08 16:30
Унион Б – Герта
 - : -
6.08 16:30
Вольфсбург – Вердер
 - : -
6.08 19:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
7.08 16:30
Штутгарт – РБ Лейпциг
 - : -
7.08 18:30
Кельн – Шальке
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости