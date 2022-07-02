Яя Туре: «Надеюсь, Мане выиграет «Золотой мяч»

Бывший полузащитник сборной Кот-д'Ивуара Яя Туре надеется на победу нападающего команды Сенегела Садио Мане в борьбе за «Золотой мяч». Он считает, что чемпионат мира 2022 года может стать турнирном 30-летнего сенегальца.

«Мане только перешел из одного топ-клуба в другой, а тут еще и чемпионат мира, — приводит слова Туре RFI. — Садио понимает, что его будут ждать с нетерпением. Мане пропустил очень мало игр, очень редко травмируется, очень силен физически. Он — хороший парень, я знаю его лично. Я желаю ему самого лучшего и надеюсь, что турнир выдастся хорошим для него. И я надеюсь, что он выиграет «Золотой мяч».

22 июня «Бавария» объявила о переходе Мане из «Ливерпуля». Мюнхенский клуб подписал с нападающим контракт до 30 июня 2025 года.

В прошедшем сезоне он забил 23 мяча и отдал пять результативных передач в 51 матче за мерсисайдцев.