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Яя Туре: «Надеюсь, Мане выиграет «Золотой мяч»

Яя Туре надеется на победу Садио Мане в борьбе за «Золотой мяч»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной Кот-д'Ивуара Яя Туре надеется на победу нападающего команды Сенегела Садио Мане в борьбе за «Золотой мяч». Он считает, что чемпионат мира 2022 года может стать турнирном 30-летнего сенегальца.

«Мане только перешел из одного топ-клуба в другой, а тут еще и чемпионат мира, — приводит слова Туре RFI. — Садио понимает, что его будут ждать с нетерпением. Мане пропустил очень мало игр, очень редко травмируется, очень силен физически. Он — хороший парень, я знаю его лично. Я желаю ему самого лучшего и надеюсь, что турнир выдастся хорошим для него. И я надеюсь, что он выиграет «Золотой мяч».

22 июня «Бавария» объявила о переходе Мане из «Ливерпуля». Мюнхенский клуб подписал с нападающим контракт до 30 июня 2025 года.

В прошедшем сезоне он забил 23 мяча и отдал пять результативных передач в 51 матче за мерсисайдцев.

Источник: https://www.rfi.fr/fr/afrique-foot/20220629-yaya-tour&#233;-le-s&#233;n&#233;gal-peut-faire-bonne-figure-&#224;-la-coupe-du-monde
Садио Мане
Яя Туре
Футбол
ФК Бавария
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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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