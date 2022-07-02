«Бавария» включилась в борьбу за де Лигта

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт входит в сферу интересов «Баварии», сообщает журналист Альфредо Педулла. Мюнхенцы рассматривают вариант с подписанием футболиста.

Главными претендентами на игрока являются «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси».

Ранее сообщалось, что де Лигт подпишет новый контракт с туринцами до 2026 года.

В сезоне-2021/22 де Лигт провел 42 матча за «Ювентус» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Текущий контракт голландца рассчитан до лета 2024 года.