Нападающий «Боруссии» Аллер вернулся к тренировкам с командой

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер сообщил, что вернулся к тренировочным занятиям с командой.

«Всех с Новым годом! И он начинается для меня очень хорошо, потому что я возвращаюсь на поле! 2022 год был не самым простым, но он подготовил меня ко всем новым вызовам, которые предложит мне 2023 год. С нетерпением жду встречи со всеми вами снова», — написал Аллер в соцсетях.

Летом 2022 года Аллер перешел в дортмундскую «Боруссию» из «Аякса» за 35 миллионов евро. В июле у игрока была выявлена злокачественная опухоль яичка, и ему была сделана операция. 28-летний футболист прошел курс химиотерапии и перенес две операции.