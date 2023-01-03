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Сегодня, 06:19

«Бавария» хочет заполучить вратаря Траппа

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бавария» связалась с представителями вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа, сообщает Bild.

Мюнхенский клуб хотел узнать, заинтересован ли немецкий голкипер в подписании контракта с «Баварией». Мюнхенцы ведут поиски замены травмированному Мануэлю Нойеру.

Действующий контракт 32-летнего немца рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8,5 миллиона евро.

В этом сезоне Трапп пропустил 34 мяча в 24 матчах и 6 раз сыграл на ноль.

Кевин Трапп
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
0
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1
 Бавария 15 10 4 1 49-13 34
2
 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
5
 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
10
 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
11
 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
12
 Байер 15 5 3 7 25-26 18
13
 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
18
 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
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20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
Бохум – Герта
 - : -
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 - : -
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
22.01 19:30
Боруссия М – Байер
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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 9
Алассан Плеа

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РБ Лейпциг

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Марко Фридль

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Вердер

 14 1 3
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