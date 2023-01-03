«Бавария» хочет заполучить вратаря Траппа

«Бавария» связалась с представителями вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа, сообщает Bild.

Мюнхенский клуб хотел узнать, заинтересован ли немецкий голкипер в подписании контракта с «Баварией». Мюнхенцы ведут поиски замены травмированному Мануэлю Нойеру.

Действующий контракт 32-летнего немца рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8,5 миллиона евро.

В этом сезоне Трапп пропустил 34 мяча в 24 матчах и 6 раз сыграл на ноль.